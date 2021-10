Ex-"Unter uns"-Star Sarah Stork sucht vermissten Freund

Der Freund der deutschen Schauspielerin Sarah Stork wird vermisst. Zuletzt befand er sich wohl auf einem Wanderausflug in der Nähe von Las Vegas.

"Dringend!!! Bitte helft!!!" Mit diesen Worten und zwei Bildern sucht die Schauspielerin Sarah Stork (34) . Stork, unter anderem bekannt aus "Unter uns" und "Sturm der Liebe", erklärt: "Mein Freund ist am Montag auf einen Wanderausflug gegangen und wird seither vermisst."

Zudem teilt Stork GPS-Daten, die Aufschluss darüber geben, wo sich ihr Freund zuletzt befunden haben soll, bevor er verschwand. Sie bittet in dem englischen Text darum, dass jeder, der sich am North Loop Trail am Mount Charleston in der Nähe von Las Vegas aufhält, Ausschau hält. "Wir sind so besorgt und würden jegliche Hilfe schätzen", schreibt sie weiter.

"Noch keine guten Nachrichten"

"Leider haben wir bisher noch keine guten Nachrichten, die Suche wurde aufgrund des schlechten Wetters über Nacht eingestellt", . Um 08:00 Uhr Ortszeit soll die Suche demnach wieder aufgenommen werden. Laut des Berichts wolle Stork möglichst bald in die USA reisen, entsprechende Einreise-Dokumente seien wegen der Corona-Pandemie allerdings derzeit schwierig zu beschaffen, wie sie der Tageszeitung berichtet.