Evelyn Burdecki: Hier zeigt sie ihre Schwester

Sie wurde 2019 Dschungelkönigin, tanzte anschließend bei "Let's Dance" mit und saß 2020 bei "Das Supertalent" und "I Can See Your Voice" in der Jury. Nun hat die TV-Blondine ihre große Schwester gezeigt.

Evelyn Burdecki (34) ist seit rund drei Jahren der Liebling der Klatschpresse. Immer wieder gibt es Gerüchte über den Beziehungsstand der attraktiven Blondine. Doch die Familie von Evelyn bekommt man eher selten zu Gesicht.

Wer ist die Schwester von Evelyn Burdecki?

Evelyn Burdecki hält ihre Familie meistens raus aus der Öffentlichkeit. Dass sie eine Schwester hat, wissen nur ihre treusten Fans. Die hat sie jetzt auf einem gemeinsamen Selfie gezeigt. Mit ihr verweilt der TV-Star gerade im Urlaub. Neben Schwester Margarete hat Evelyn noch einen älteren Bruder namens Thomas. Auch er wurde schon in der ein oder anderen Instagram-Story gezeigt.

Evelyn Burdecki zeigt ihre Schwester auf einem Urlaubsselfie. © Instagram/evelyn_burdecki

Beziehungsstatus von Evelyn Burdecki: Ist sie Single?

Im Frühjahr 2019 berichtete ein Promi-Magazin über ihren angeblichen festen Freund Alessio. Aber am Liebes-Gerücht sei nichts dran, so Evelyn Burdecki lachend im RTL-Interview: "Ich kenne keinen Alessio!" Und scherzt dann mit einer Anspielung an den Lombardi-Sohn: "Hauptsache, Alessio geht's gut."

Und auch über Schlagzeilen rund um angebliche Affären kann die 34-Jährige nur lachen: "Ich habe sechs beste Freundinnen, und das sind, glaube ich, die einzigen Affären, die ich momentan habe."

Woher kennt man Evelyn Burdecki?

Evelyn Burdecki begann 2014 ihre TV-Karriere mit "Take Me Out", es folgten "Der Bachelor", "Promi Big Brother", "Bachelor in Paradise" und natürlich das "Dschungelcamp". Danach stand "Let's Dance" auf dem Plan. Sie tanzte mit Profi Evgeny Vinokurov. 2020 saß sie in den Jurys von "Das Supertalent" und "I Can See Your Voice".

Immer wieder gab es Gerüchte, dass Evelyn und der "Let's Dance"-Tänzer Evgeny ein Paar seien. Auch "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich witzelte darüber. Doch die beiden sind nur ein gutes Tanz-Team. Offiziell ist Evelyn Burdecki Single.

Eigene Primetime-Show für Evelyn Burdecki

Am 12. Februar 2021 konnten sich Zuschauer und Promigäste in der Show "Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki" mit der Kult-Blondine messen. Caroline Frier, Pierre M. Krause und Daniel Donskoy traten gegen sie an und testeten ihr Wissen im Vergleich zu Evelyn Burdecki.

Evelyn Burdecki wünscht sich Kuss mit Elyas M'Barek

Im November 2020 sagte Evelyn in der "Gala", dass sie gern einen Disney-Film synchronisieren und auch als Schauspielerin arbeiten wollen würde. Und sie hätte auch schon einen Lieblingskollegen parat. Sie träumte: "Eine Knutsch-Szene mit Elyas M'Barek wäre der Wahnsinn."