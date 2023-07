Erstes Interview seit sechs Jahren: Zayn Malik spricht über Vaterrolle

Zayn Malik gibt erstmals in einem Interview Einblicke in seine Rolle als Vater. Bei einem Podcast-Auftritt erklärt er, wie er ein guter Vater für die gemeinsame Tochter mit Gigi Hadid sein möchte.

In seinem ersten Interview seit sechs Jahren hat Sänger Zayn Malik (30) ein seltenes Statement über seine Rolle als Vater abgegeben. Das ehemalige One-Direction-Mitglied hat zusammen mit seiner Ex-Partnerin Gigi Hadid (28) eine gemeinsame, zwei Jahre alte Tochter. sprach er mit Gastgeberin Alex Cooper (28) darüber, welche Verantwortung er für sich als Elternteil sieht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Seit ich meine Tochter habe, möchte ich hauptsächlich ein gutes Vorbild für sie sein", erzählt er in einem Teaser-Video zur Podcast-Folge, das Cooper auf Instagram postete. Deshalb habe er sich auch dazu entschieden, das Interview zu geben. "Ich hatte sehr viel Angst vor Gesprächen wie diesem. Ich möchte aber, dass sie mich ansehen kann und sagen kann: 'Ja, mein Daddy macht das"."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zayn Malik erzählt gerne Dad-Jokes

Dass er sich mit seiner Vaterrolle wohlfühle, merke er vor allem an einer Sache: "Mir wird immer wieder gesagt, dass ich Dad-Jokes erzähle", so Zayn in der Podcast-Episode. "Die Leute schauen mich einfach an, als wäre ich ein Spinner, aber ich denke: 'Ich bin Papa, ich darf diese Witze erzählen'." Seine Tochter habe wieder Farbe in sein graues Erwachsenenleben gebracht.

Zayn Malik und Gigi Hadid waren seit 2015 für circa sechs Jahre in einer On-Off-Beziehung. Im September 2020 kam die gemeinsame Tochter Khai (2) zur Welt. Im Oktober 2021 trennte sich das Paar schließlich endgültig, nachdem Berichte über eine angebliche Auseinandersetzung mit einem Familienmitglied seiner Ex-Partnerin die Runde gemacht hatten.