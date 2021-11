Ernst August von Hannover: Gericht hebt Weisungen auf - Prinz darf zurück auf sein Jagdschloss

Weil Ernst August von Hannover Berufung einlegte, ist das Urteil nicht rechtskräftig! Der Urenkel des letzten deutschen Kaisers wurde im April zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und durfte nicht mehr auf sein Anwesen zurück. Doch jetzt gibt es eine überraschende Wende.

Ernst August von Hannover musste in Wels vor Gericht erscheinen (Archivfoto).

Ernst August von Hannover ficht seine Verurteilung vor einem österreichischen Gericht an. Der Welfenprinz habe Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe angemeldet, teilte das Landgericht Wels im April mit. Er war zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden und erhielt die Weisung, dass er nicht mehr in seinem Anwesen in Oberösterreich wohnen darf.

Urteil: Bewährungsstrafe für Ernst August von Hannover

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 67-Jährige im Zustand voller Berauschung unter anderem Polizisten attackiert und ein auf seinem Anwesen tätiges Verwalter-Ehepaar massiv bedroht hat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Überraschende Wende: Prinz Ernst August darf zurück auf sein Jagdschloss

Wie " " berichtet, wurden jetzt jedoch alle Weisungen aufgehoben. Das bedeutet, dass Ernst August von Hannover wieder zurück auf sein österreichisches Jagdschloss darf. "Die Auflagen wurden aufgehoben, ganz einfach, weil sie nicht rechtmäßig waren. Das ist auf Antrag der Verteidigung erfolgt", erklärt der Anwalt des Welfenprinzen.

Auch das Gericht bestätigt die Sachlage gegenüber "Bild". "Sie [die Weisungen, d.R.] wurden bereits am 14. Juni 2021 aufgehoben", erklärt ein Sprecher des OLG Linz. "Die Weisungen aus dem Urteil des Landesgerichts Wels sind gar nicht rechtskräftig geworden, weil das Urteil nicht rechtskräftig wurde. Darüber wird am 24. November entschieden. Bei einem Urteil im Berufungsverfahren könnten neue Weisungen ausgesprochen werden

Welfenprinz Ernst August ist der Urenkel des letzten deutschen Kaisers

Der Urenkel des letzten deutschen Kaisers legte nach Angaben des Gerichts Beschwerde auch gegen andere Auflagen ein, die ihm erteilt wurden. Das Gericht hatte ihn unter anderem angewiesen, keinen Kontakt zu den Verwaltern aufzunehmen, keinen Alkohol zu trinken und sich in Psychotherapie zu begeben. Daran muss sich der Welfenprinz jetzt offenbar nicht mehr halten.