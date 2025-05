Emmanuel Macron: Élysée-Palast reagiert auf angebliches Schubs-Video

Ein Video, das Emmanuel und Brigitte Macron bei ihrer Ankunft in Vietnam zeigt, verbreitet sich derzeit im Netz. Nun reagierte der Élysée-Palast auf den angeblichen Schubser.

Was sich liebt, das neckt sich? Mit dieser Erklärung hat das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) am Montag auf das virale Video reagiert, das gerade im Netz für Aufsehen sorgt. Die Aufnahme zeigt eine Szene auf dem Flughafen von Hanoi in Vietnam, von wo aus die Macrons zum ersten Teil ihrer Südostasienreise aufgebrochen sind. In dem kurzen Clip - " - sieht es so aus, als würde Brigitte Macron (72) das Gesicht ihres Mannes mit den Händen wegstoßen.

Die Flugzeugtür öffnet sich, dann erscheint Emmanuel Macron in der Tür. Kurz darauf sind zwei Hände mit roten Ärmeln im Bild und greifen nach dem Gesicht des französischen Präsidenten, was von einigen als Schubser interpretiert wird. Macron wirkt auf der Aufnahme kurz überrascht, dann jedoch schnell wieder gefasst. Er winkt der wartenden Presse außerhalb des Fliegers zu und verschwindet nochmal aus dem Bild.

Waren es wirklich die Hände der Première Dame?

Als das Paar später die Flugzeugtreppe hinabschreitet, bietet er seiner Frau im roten Blazer den Arm an, den sie jedoch nicht annimmt. Stattdessen hält sie sich am Geländer fest. Nun spekulieren das Internet und die Medien darüber, was sich wohl zwischen dem Präsidenten und seiner Frau ereignet habe. Oder ob es sich vielleicht sogar um einen "Angriff" oder einen "Eklat" handle.

So reagiert der Élysée-Palast auf das Video

Das Paar habe sich nur geneckt, zitiert "CNN" eine dem Präsidenten nahestehende Quelle. Es sei ein "Moment der Zweisamkeit gewesen", heißt es weiter von dem Insider aus dem Élysée-Palast. "Es war ein Moment, in dem sich der Präsident und seine Frau ein letztes Mal vor Beginn der Reise entspannten und sich gegenseitig neckten", so die Quelle. Mehr sei nicht nötig gewesen, um die "Mühlen der Verschwörungstheoretiker zu füttern".

Auch Macron selbst sagte laut dem US-Sender : "Es gibt ein Video, das mich zeigt, wie ich scherze und meine Frau necke...". Er kritisierte zugleich die vielen Theorien, die dadurch in Umlauf gebracht wurden.