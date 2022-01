Elyas M'Barek macht Freundin Jessica einen Heiratsantrag: Hochzeit noch 2022?

Ein Foto seiner Freundin Jessica, inklusive rotem Herz, veröffentlichte Kino-Star Elyas M'Barek im Dezember 2021. Erstmals zeigte er der Öffentlichkeit die Frau an seiner Seite. Jetzt sollen sich der Münchner und die Schönheit verlobt haben. Schon bald soll geheiratet werden.

Seit vielen Jahren hat Elyas M'Barek (39) keine neue Frau mehr an seiner Seite öffentlich vorgestellt. Gerüchte über das Liebesleben des attraktiven Kino-Stars gibt es aber stetig. Bestätigt hat er eine neue Beziehung nie - zuletzt im Jahr 2016. Im Dezember 2021 hat Elyas M'Barek diesen Schritt offenbar wieder gewagt.

Privatleben: Verlobung bei Elyas M'Barek

Und jetzt wollen die beiden sogar heiraten! "Bild" berichtet, dass M'Barek ihr einen Verlobungsring an den Finger gesteckt haben soll. Schon bald will man in den Hafen der Ehe schippern.

Nachdem im Sommer auf Formentera eindeutige Turtel-Fotos entstanden sind, zeigte Elyas M'Barek seine aktuelle Begleiterin auf seinem offiziellen Instagram-Account. Unglaublichen 2,8 Millionen Followern gewährte der Schauspieler im Dezember private Einblicke.

Elyas M'Barek: Bild von seiner Begleiterin mit rotem Herzen veröffentlicht

Besonders eine Instagram-Story aus Sankt Moritz war bemerkenswert: Elyas M'Barek lud am 12. Dezember 2021 auch ein Foto mit einer schönen Frau hoch. Sie sitzt mit ihm beim Abendessen in einem Nobel-Restaurant und blickt überglücklich in seine Kamera. Versehen hat der 39-Jährige das Foto mit einem roten Herzen. Alle Zeichen stehen auf Liebe.

Wer ist die Freundin von Elyas M'Barek?

Wer ist die Frau, die Elyas M'Bareks Herz höher schlagen lässt? Im Sommer 2021 hieß es, die Amerikanerin und der Frauenschwarm seien seit April 2020 ein Paar. Bestätigt hat Elyas M'Barek eine neue Beziehung nicht. Generell hält er sein Privatleben seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurück.

Jessica Riso ist Model und Schauspielerin

Immer mehr Details wurden bekannt. M'Bareks Herzensmensch heißt Jessica Riso. Sie ist 33 Jahre jung, kommt aus Kalifornien, zog später nach New York, ist bei "Wilhelmina Models" unter Vertrag und war in Werbespots von Gillette, Avon oder Kinder Bueno zu sehen. Im Film "Gender Bender" (2016) und in der Drama-Serie "Dietland" (2018) spielte sie ebenfalls mit.

Auf Instagram veröffentlicht Jess seit Monaten Urlaubsfotos mit Locations im Hintergrund, die auch auf dem Social-Media-Kanal von Elyas M'Barek auftauchen. Mal vom gleichen Strand, mal selben Pool, mal mit identischem Hotelzimmer-Ausblick.

Jessica Riso zeigt aber auch, wie sehr ihr die Familie wichtig ist. Die 33-jährige Amerikanerin hat unter anderem ein Foto mit Mutter Joanne und Bruder Joey hochgeladen. Besonders herzig: Der Kino-Star folgt auch schon seiner Schwiegermutter in spe auf Instagram.

Elyas M'Barek: Ex-Freundinnen waren gut Autofahrerinnen

Zuletzt hatte Elyas M'Barek im März 2020 über seine ehemaligen Exfreundinnen gesprochen. Allesamt seien sie gute Autofahrerinnen gewesen, die auch beim Einparken keine Probleme hatten, so der Schauspieler in der "ADAC Motorwelt". Elyas M'Barek sagte damals: "Im Gegenteil: Alle meine bisherigen Partnerinnen sind super gefahren und konnten super einparken."

Elyas M'Barek: Trennung von Exfreundin im Jahr 2016

Elyas M'Bark stellte zuletzt 2016 eine Partnerin in der Öffentlichkeit vor. Doch schon wenige Monate später war mit der erfolgreichen Münchner Medizinerin Julia Czechner schon wieder alles aus.

Seitdem war Elyas M'Barek offiziell Single. Kurzzeitig soll er mit einer blonden Schauspielkollegin liiert gewesen sein.