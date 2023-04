"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova greift durch: "Werde ihn ein bisschen kaputt machen"

Profitänzerin Ekaterina Leonova ist kurz vor der vergangenen Ausgabe von "Let's Dance" krank geworden. Fieberschübe, Aphten, Kopfschmerzen und eine Virusinfektion schwächten die Sportlerin. Jetzt gibt Ekaterina Leonova ein Gesundheits-Update und macht schon wieder Knallhart-Ansagen. Sie werde Tanzpartner Timon Kraus "ein bisschen kaputt machen".

Innig, sinnlich und leidenschaftlich: Ekaterina Leonova tritt mit Promi-Mentalist Timon Krause bei "Let's Dance" an

Sie wachte mit Kopfschmerzen auf, alle vier Stunden kamen die quälenden Fieberschübe. Bis zuletzt war unklar, ob Ekaterina Leonova (36) überhaupt an der Live-Show von "Let's Dance" teilnehmen kann. "Ich nehme Antibiotikum, nehme Cortisongel. Und wahrscheinlich muss ich noch was anderes nehmen, weil es alles nicht hilft", erklärte Ekat vor der Show. Das Essen machte Probleme, weil der Mundbereich "unglaublich weh" tue. Die Sendung mit Tanzpartner Timon Krause zog Ekat mit Antibiotika und Cortison-Gel dennoch durch. 28 von 30 Punkte holte das Paar. Beim Salsa-Marathon wählten die Juroren das Duo aber schon als Erstes raus.

"Let's Dance": Kranker Ekaterina Leonova geht es besser

Jetzt meldet sich Ekaterina Leonova nach einer kurzen Instagram-Pause bei ihren Followern zurück. Die Auszeit hat sich gelohnt. Ekat geht es deutlich besser. Ekat und Timon proben schon für die nächste Show: "Wir haben aktuell sehr viel um die Ohren. Wir haben zwei Choreos und auch der Duell-Tanz ist komplett neu für uns. Aber auch für den Magic Moment haben wir sehr viel Zeit gebraucht. Es gibt aber auch noch ein weiteres Highlight: Ich bin seit heute Antibiotikumfrei. Juhu!"

"Let's Dance": Mann an der Seite von Ekaterina Leonova ist Timon Kraus

Ekaterina Leonova ist auf dem Weg der Besserung und tanzt im Proberaum schon wieder mit Promi-Mentalist Timon Krause. "Das Training kann beginnen. Happy [Hund von Timon, Anm. d. R.] ist schon nervös, dass ich Timon etwas antun könnte. Ich werde ihm nicht wehtun", verspricht Ekat auf Instagram und lacht dann: "Ich werde ihn nur ein bisschen kaputt machen."

Es scheint, als wäre Ekaterina Leonova schon wieder ganz die Alte. Die Schonzeit für Timon Krause ist vorbei! "Der General", wie sie liebevoll bei "Let's Dance" bekannt wird, ist zurück. Die 36-Jährige nimmt ihre prominenten Tanzpartner stets mit viel Energie, Motivation und Strenge ran. Doch Ekat beweist auch regelmäßig, welch großes Herz in ihr steckt. Dann fließen auch mal Tränchen...

Paar oder Single? Ekaterina Leonova spricht nicht mehr über Beziehungsstatus

Doch wie wird Ekaterina Leonova privat eigentlich aufgefangen. Am 25. Oktober schrieb sie auf Instagram: "Wie ihr wisst, wird oft über mein Privatleben spekuliert. Um dies zu beenden, möchte ich heute etwas Besonderes mit euch teilen: Ich bin seit einigen Monaten in einer festen und sehr schönen Beziehung. Diese macht mich sehr glücklich und motiviert mich für mehr." Ihren Partner hat Ekaterina Leonova nicht öffentlich vorgestellt. Sie habe ihn nicht im Showbusiness kennengelernt, so die "Let's Dance"-Tänzerin.

Mittlerweile gibt Ekaterina Leonova keine Statements mehr über ihren Freund bei Instagram. Dabei hatte sie ihren Followern in der Liebes-Botschaft angekündigt: "Selbstverständlich nehme ich euch sonst auf meiner Reise sehr gerne mit und freu mich drauf."