"Einsatz in 4 Wänden"-Moderatorin: Das neue Leben von Tine Wittler – mit Ehemann René?

Zehn Jahre lang moderierte Tine Wittler die RTL-Sendung "Einsatz in 4 Wänden". Seit 2013 ist es ruhig um sie geworden. Was macht die ehemalige Deko-Queen heute? Wo lebt sie? Wer ist ihr Ehemann?

Von 2003 bis 2013 war Tine Wittler die bekannteste Einrichtungs-Expertin Deutschlands. Für die Sendung "Einsatz in 4 Wänden" möbelte sie Häuser und Wohnungen auf und legte dabei auch gerne mal selbst Hand an. Seit der Absetzung der RTL-Show hat sie sich aus dem Fernsehen zurückgezogen. Wie lebt sie heute?

Bereits während ihrer Arbeit für "Einsatz in 4 Wänden" führte Tine Wittler die Gaststätte "parallelwelt" im Hamburger Stadtteil Altona-Nord. Nach dem Aus von "Einsatz in 4 Wänden" setzte sie sich dort vor allem für die Off-Kulturszene ein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Tine Wittler legte sich mit Facebook an

Auf Facebook tauchte 2013 eine Anzeige für eine Abnehmpille auf, die mit Tine Wittlers Foto warb. Demnach soll die Moderatorin durch das Mittel 20 Kilo verloren haben. Allerdings hatte sie mit dem Unternehmen, das für diese Pille warb, nichts zu tun.

Facebook löschte die Werbung, aber kurze Zeit später war sie in abgewandelter Form wieder zu sehen. Deshalb forderte Tine Wittler von Facebook eine Erklärung, dass diese Anzeigen zukünftig unterbunden werden sollten.

Nach Aus von "Einsatz in 4 Wänden": Tine Wittler singt und schauspielert

2016 veröffentlichte die heute 50-Jährige mit "Lokalrunde - Tresenlieder schlückchenweise" ihr erstes Album. Sie sang sie selbst geschriebene Chanson-Lieder. Mit dem Album ging sie im selben Jahr auf Theatertournee.

Tine Wittler stand vor der Corona-Krise auch nach wie vor gerne auf der Bühne. Ab 2017 spielte sie im Theater am Hamburger Biedermannplatz im Theaterstück "Das Weiße Rössl mit Schuss". Außerdem trat sie immer wieder mit ihrem "Lokalrunde"-Programm auf, in dem sie ihren Debütroman "Die Prinzessin und der Horst" von 2002 verarbeitet hat.

Tine Wittler feiert 20-jähriges Bühnenjubiläum

2018 zog es die ehemalige RTL-Moderatorin von der Stadt aufs Land. Mittlerweile lebt sie in einem Dorf im Wendland (östliches Niedersachsen, 60 Einwohner), wo sie ein altes Fachwerkhaus zur Kneipe "Wittlerins Wohnzimmer" umfunktioniert hat.

Dort feierte sie im Jahr 2020 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und präsentierte ihren Gästen verschiedene Performance-Einlagen. "Ich kann nicht anders", erklärte sie im Gespräch mit RTL. "Ich hab so einen Motor im Hintern und der sagt immer: 'Und jetzt was Neues und was Neues.' Deshalb mache ich so viele unterschiedliche Sachen."

Ehemann von Tine Wittler: Was weiß man über ihre Liebe?

Seit 2012 ist Tine Wittler verheiratet. Ehemann René hat nie in der Öffentlichkeit stattgefunden. Im März 2021 verriet sie "Bunte" ihr Liebesgeheimnis: "Der Spruch 'Gegensätze ziehen sich an' trifft bei uns zu. Das sorgt für unterschiedliche Meinungen, die man auf einen Nenner bringen muss. Liebe ist Arbeit, das darf man nicht vergessen. Und auch wenn man am liebsten aus der Haut fahren würde, ist es immer wichtig, freundlich zu bleiben."

Ihr gelingt dies aber nicht immer: "Aber ich habe eine kleine Stimme in mir, die mir, wenn nötig, zuraunt: 'Pass auf, Wittlerin, du bist gerade nicht freundlich.' Und das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung!"

So wohnt Tine Wittler heute

Für die "Einsatz in 4 Wänden"-Ikone ging es zurück ins Dorf. Nachdem Tine Wittler viele Jahre in Hamburg gelebt hat und dort sogar eine eigene Bar betrieb, zog es sie schließlich in ein kleines Dorf im Wendland. Es sei der "Nabel der Welt", wie sie im Podcast "Homestory" von Jessica Stockmann im Sommer 2023 erzählt. Gerade einmal 48 Einwohner hat der Ort. Für Tine Wittler kein Problem. Sie liebt die Einsamkeit und die Natur und genießt das Leben in ihrem Jahrhunderte alten Bauernhaus.

Und wie sieht es drinnen aus? "Maximal maximalistisch", verrät sie den Podcast-Hosts. In ihrem Wohnzimmer stehen sechs Esstische, die sie alle braucht und von denen sie sich nicht trennen will. In jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken und in ihrem Haus sammeln sich kleine Teile aus jeder Dekade. Das Herzstück ist ein Tresen aus ihrer Bar in Hamburg, den sie selbst designt hat. Und ihr Schlafzimmer ist ihr "Kokon", der ideale Rückzugsort und der Platz, an dem sie sich am liebsten aufhällt.

Haben sich Tine Wittler und ihr Ehemann mittlerweile getrennt? " " berichtet im Juli 2023: "Einen Mann oder eine Frau gibt es im Leben der 50-Jährigen derzeit offenbar nicht."