Einhorn bei "The Masked Singer" 2021: Steckt dieser Promi unter dem Kostüm?

In der vierten Staffel der beliebten und erfolgreichen Kostüm-Rätsel-Show "The Masked Singer" (ProSieben) ist das langersehnte Einhorn dabei. Wer steckt im Kostüm des zauberhaften Fabelwesens? Welcher Promi hat sich als Einhorn verkleidet? Fans warten auf die Auflösung.

"Endlich ein Einhorn. Ich warte schon seit drei Staffeln darauf", sagt Moderator Matthias Opdenhövel vor dem Start der vierten Staffel "The Masked Singer". Fest steht: 2021 gibt es zehn Kostüme, dementsprechend wollen zehn Prominente ihr Show- und Gesangstalent unter Beweis stellen.

Sendezeiten von "The Masked Singer"-Folgen und Finale bekannt

Los geht "The Masked Singer" am 16. Februar mit der ersten Show, bei der alle zehn Promis in ihren Kostümen singen werden. Nach vier Shows findet das Halbfinale am 16. März statt. Das Finale wird dann eine Woche später am 23. März um 20.15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt.

Gerüchte über Kostüm und Promi: Wer ist das Einhorn?

Das bunte Kostüm wurde in 60 Stunden Handarbeit aus 250 Metern Stoff genäht, gab ProSieben bekannt. Der breite Rüschenrock ist 2,50 Meter lang! Welcher Promi wird also schwer zu tragen haben? Welcher Star steckt unter dem Einhorn-Kostüm? Fans rätseln schon auf Instagram und in der ProSieben-App. Ein Fan vermutet, dass Moderator Elton unter der Maske des Fabelwesens steckt. Ein anderer tippt bei Instagram auf Rapper Sido. Ob tatsächlich ein Mann im Einhorn-Kostüm performen wird, hat ProSieben nicht verraten.

Auflösung bei "The Masked Singer": Wann wird das Einhorn enttarnt?

Jury und Zuschauer werden gemeinsam raten, wer sich als Einhorn verkleidet hat. Aufgelöst wird das Rätsel aber vorerst nicht. Erst, wenn das Einhorn zu wenig Stimmen erhalten hat, wird das Geheimnis am Ende der jeweiligen Show gelüftet. Dann muss der Promi die Maske abnehmen. Oder hat das Einhorn gar Chancen auf den Sieg von "The Masked Singer" und wird im Finale 2021 gewinnen?

Neben Moderatorin Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey wird wöchentlich ein wechselnder prominenter Rategast in der Jury von "The Masked Singer" sitzen.

Gewinner von "The Masked Singer" im Überblick

Bislang hat ProSieben drei Staffeln von "The Masked Singer" ausgestrahlt. 2019 hat Sänger Max Mutzke als Astronaut gewonnen. Die Frühjahrsstaffel 2020 konnte Schauspieler Tom Beck im Faultier-Kostüm für sich entscheiden. Im Herbst 2020 durfte DSDS-Vize Sarah Lombardi mit dem Skelett-Kostüm jubeln.