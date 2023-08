Ein Jahr nach Queen Elizabeths Tod: Wie das Grab aussieht und welche Aufgabe Prinz William jetzt hat

Vor nun fast einem Jahr ist Queen Elizabeth auf Balmoral Castle im Alter von 96 Jahren verstorben. Wie sieht die Grabesstätte der britischen Königin heute aus und wie geht die Familie um König Charles und Prinz William heute mit dem Verlust um?

Im Alter von 96 Jahren ist Queen Elizabeth letzten Sommer verstorben. Die traurige Nachricht überraschte Menschen auf der ganzen Welt, nachdem nur kurz zuvor von einem Insider bekanntgegeben wurde, dass ihr Gesundheitszustand sehr schlecht sei. Noch heute trauern Familie und Fans um die beliebte Königin.

Todestag von Queen Elizabeth: König Charles wird seiner Mutter wohl im Privaten Gedenken

Dem britischen Medium " " zufolge, habe sich König Charles III., Sohn und Thronfolger der verstorbenen Queen, dazu entschieden seiner Mutter im privaten zu Gedenken – und das ausgerechnet dort, wo Queen Elizabeth verstorben ist. Wie auch in den vergangenen Jahren, wird der König auf Schloss Balmoral seinen Sommerurlaub verbringen und dabei dieses Jahr wohl auch um seine Mutter trauern.

Todestag der Queen: Ansprache von William und Kate erwartet

Laut Palast-Insidern habe auch Elizabeth so den Tod ihres eigenen Vaters verarbeitet. Ebenso wie ihr Sohn Charles sei sie nie ein Fan davon gewesen, Todesfälle in der Familie für öffentliche Auftritte zu nutzen. Dieses Jahr wird erwartet, dass Prinz William und Prinzessin Kate anstelle von Charles eine öffentliche Ansprache halten. Wo und in welcher Form diese stattfinden soll, stehe aber noch nicht fest.

So sieht das Grab der Queen heute aus

Auch die Grabstätte der Königin ist eher schlicht gehalten, wie auch schon für ihren Vater wurde für die Queen "nur" eine stilvolle Marmorplatte in den Boden der Familiengruft eingelassen. Elizabeth fand ihre letzte Ruhestätte wie ihre Eltern und ihre Schwester in einem gesonderten Teil der St. George's Chapel, der König George VI.-Gedächtniskapelle, an der Seite ihres Mannes Prinz Philip.

Queen Elizabeths Grabplatte in der Familiengruft © Royal Collection Trust/The Dean (PA Media)

Krönung von König Charles – schlicht und weltoffen

Anfang Mai diesen Jahres wurde Charles als Nachfolger seiner Mutter Elizabeth zum König gekrönt. Auch seine Gattin Camilla wurde im Laufe der Zeremonie zur Königin ernannt. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ließ Charles die Feierlichkeiten kürzer und offener gestalten: Religion und Kultur spielten bei der Krönung des Monarchen eine verhältnismäßig kleine Rolle.

Gefährdet König Charles die Beliebtheit der Royals?

Die Beziehung zu seiner Frau Camilla brachte Charles nicht gerade viel Popularität in der Öffentlichkeit ein. Viele Fans der Royals nahmen es dem jetzigen König noch sehr lange übel, dass er die Frau heiratete, mit der er zuvor Diana betrogen hatte. Kurz nach Elizabeths Tod wurde sogar teilweise spekuliert, ob Charles die Krone nicht an seinen Sohn William weitergeben werde, um so die Popularität des englischen Königshauses zu erhalten.