Ehefrau von Prinz Corbinian: Was ist über Herkunft und Beruf von Prinzessin Magdalena bekannt?

Das Haus Wittelsbach begrüßte am Wochenende ein neues Familienmitglied: Prinz Corbinian von Bayern heiratete Magdalena von Kessel. Was weiß man über die neue Prinzessin von Bayern? Wo kommt sie her und welchen Beruf übt sie aus?

14. August 2023 - 16:56 Uhr | Sven Geißelhardt

Prinz Corbinian von Bayern mit seiner Ehefrau Magdalena. Was ist über die neue Frau im Haus Wittelsbach bekannt? © Instagram/hausbayern