"Du hast es geschafft": Norman Reedus feiert seinen Sohn

Gemeinsame Party: Helena Christensen und Norman Reedus feiern den College-Abschluss von Sohn Mingus, wie die Stars auf Instagram zeigen.

Der Sohn von Model Helena Christensen (54) und Schauspieler Norman Reedus (54) hat das College abgeschlossen. Dass die drei das gemeinsam gefeiert haben, . Mingus Lucien Reedus (23) hat demnach seinen Abschluss an der New York University in der Tasche.

Auf dem Bild, das Christensen mit ihren eine Million Followern teilte, ist sie zusammen mit Mingus und Norman Reedus zu sehen. Sie trägt ein blaugrün-schwarz gestreiftes T-Shirt und hat den Kopf auf ihre Hand gelegt, während ihr Ex-Partner im schwarzen Hemd und ihr Sohn mit weißem Oberteil zu sehen sind. "Du hast es geschafft!", setzte sie neben das Bild. Sie postete zudem ein Video von Vater und Sohn. Der 23-Jährige trägt seine lilafarbene Abschlussrobe und läuft mit Reedus jubelnd durch die Straßen.

Ex-Partner sind weiter befreundet

Helena Christensen und "The Walking Dead"-Star Norman Reedus waren von 1998 bis 2003 liiert und blieben nach der Trennung offenbar gute Freunde. Ihr gemeinsamer Sohn kam im Oktober 1999 zur Welt. Mingus hat in den vergangenen Jahren damit begonnen, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten. Er war bereits als Laufsteg-Model für namhafte Labels tätig und trat in Werbekampagnen auf.

Norman Reedus hat mit seiner langjährigen Partnerin, Schauspielerin Diane Kruger (46), ein weiteres Kind. 2018 kam Tochter Nova zur Welt.

