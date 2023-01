Dschungelstar Lucas Cordalis: Was ist über Alter und Privatleben mit Frau Daniela Katzenberger bekannt?

Was ist privat über den Dschungelcamp-Kandidaten Lucas Cordalis bekannt? Wie alt ist der Mann von Daniela Katzenberger? Und wollen die beiden weitere Kinder? Was weiß man wirklich über den Sohn von Schlager-Legende und Dschungelkönig Costa Cordalis?

Das Musiker-Gen wurde Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis schon in die Wiege gelegt. Kein Wunder, schließlich war sein Vater kein Geringerer als Schlagerstar Costa Cordalis (1944-2019). Schon früh nahm der"Anita"-Interpret seinen einzigen Sohn mit auf die Bühne.

Musikalische Familie: Song mit Schwester und Vater Costa Cordalis

1997 begann Lucas Cordalis schließlich seine eigene Musikkarriere, gemeinsam mit Vater Costa und Schwester Angeliki brachte er den Song "Viva la Noche" heraus. Mit wachsendem Erfolg verschlug es den gebürtigen Frankfurter bald nach Mallorca, wo er ein Label und Tonstudio gründete.

Kiki: Lucas Cordalis hat eine Schwester

Was viele gar nicht wissen: Lucas Cordalis hat auch eine Schwester. Angeliki – genannt Kiki – Cordalis stand ebenfalls auf der Bühne, konnte aber nicht an die Erfolge ihres Vaters anknüpfen. Statt auf Schlager setzt Kiki auf Spiritualität.

Auf ihrer Homepage steht: "Seit ein paar Jahren eröffnet sie für sich einen neuen Weg. Sie schenkt der Welt ihre authentische Stimme und channelt Gesang mit ganz eigenen Frequenzen." Kostenlos zum Download stellte Kiki Engelsgesänge bereit. Sie macht aber auch populäre Musik, brachte im Herbst 2021 die Single "Sternenkind" auf den Markt.

Schwester von Lucas Cordalis: Familienleben mit Ehemann und Zwillingen

Es ist nur wenig über das Privatleben von Kiki Cordalis bekannt. Sie ist verheiratet und wurde 2011 Mutter von Zwillings-Mädchen

Seit wann ist Lucas Cordalis mit Daniela Katzenberger zusammen?

2014 lernte Lucas Cordalis schließlich Reality-TV-Star Daniela Katzenberger kennen und lieben. In einem Hotel in Dubai waren die beiden Zimmernachbarn, als Lucas' Vater und Danielas Mutter an der Show "Biggest Loser" teilnahmen. Es war Liebe auf den ersten Blick, wie die Ludwigshafenerin in ihrer eigenen Zeitschrift verriet.

Kennenlern-Story: In Dubai funkt es bei der "Katze" und Lucas

Nur anderthalb Jahre später, im August 2015, kam Töchterchen Sophia Cordalis in Worms zur Welt. Wenige Monate nach der Geburt dann schon das nächste Highlight im Leben der beiden Turteltauben: Im Oktober verlobten sich Lucas und Daniela, ehe im Juni 2016 die Hochzeitsglocken läuteten.

Wohnort von Lucas Cordalis: Erst Schwarzwald, dann Mallorca

Nach einem kurzen Aufenthalt im Schwarzwald zog es die kleine Familie wieder nach Mallorca, wo sie noch heute lebt. Auch Schwiegermama Iris Klein, die ebenfalls bereits im Dschungelcamp war, und Lucas Cordalis' Mama Ingrid leben auf der Baleareninsel.

Fans fragen immer wieder: Ist Daniela Katzenberger schwanger?

Eine Frage, die Fans dem TV-Paar regelmäßig stellen: Bekommt Sophia noch ein Geschwisterchen? Daniela und Lucas Cordalis haben darauf eine klare Antwort: Nein! Jahrelang hatten die beiden sich ein zweites Kind gewünscht, doch es wollte nicht klappen. Mittlerweile haben sie mit der Familienplanung abgeschlossen.

Wo war Lucas Cordalis vor dem Dschungelcamp zu sehen?

Geplant war, dass Lucas Cordalis in das Dschungelcamp 2022 einziehen wird. Doch wenige Tage vor dem Einzug war sein PCR-Test positiv. Der damals 54-Jährige durfte also nicht in den Busch! Er trat bereits häufig im Fernsehen auf, war unter anderem im "ZDF-Fernsehgarten", bei "Verstehen Sie Spaß?" und "Immer wieder sonntags" zu sehen.

Auch beim "Promiboxen" nahm Lucas Cordalis teil und an der Seite seiner Frau ist er regelmäßig in der RTL2-Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zu sehen.

Lucas Cordalis nicht im "Dschungelcamp" 2022, aber 2023

Nach Südafrika zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" reiste Lucas Cordalis für seinen Vater. Er wollte unbedingt die Krone wieder in die Familie holen. Costa Cordalis wurde 2004 in der ersten Staffel Dschungelkönig, Schwägerin Jenny Frankhauser holte 2018 den Sieg. "Die größte Prüfung wird für mich werden, meine Familie so lange nicht zu sehen. Meine kleine Tochter, meine Frau. Das wird mir schwerfallen", sagte Lucas Cordalis vorab RTL. Doch in der dritten Folge der Trash-Show gab es Gewissheit: Er durfte wegen seiner Corona-Erkrankung nicht teilnehmen. RTL gab ihm eine neue Chance: Mit elf anderen Promi-Kandidaten zog er ins Dschungelcamp 2023.

Wie alt ist Lucas Cordalis?

Jahrelang war der Öffentlichkeit nicht offiziell bekannt, wie alt Lucas Cordalis ist. Mittlerweile ist bekannt: Mit 55 Jahren ist der Ehemann von Daniela Katzenberger 19 Jahre älter als die Kult-Blondine.