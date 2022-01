Dschungelcamperin Tina Ruland: Was ist über Privatleben, Ehemann und Kinder bekannt?

Tina Ruland (55) ist wegen des Geldes ins Dschungelcamp gegangen; das sagt die Schauspielerin ganz offen. Was weiß man über das Privatleben der Dschungel-Kandidatin? Hat sie einen Freund? Einen Ehemann und Kinder? Und wodurch wurde sie eigentlich berühmt?

Als "Uschi" spielte sich Tina Ruland 1991 in die Herzen der "Manta, Manta"-Zuschauer. Doch ihren allerersten TV-Auftritt hatte sie schon 1988. Ruland war die Background-Sängerin der Gruppe "Bad Boys Blue" und trat mit dem Lied "A world without you" in der ZDF-Hitparade auf. Das Schauspiel-Debüt hatte Tina Ruland 1991 in der Familienserie "Die lieben Verwandten".

Woher kennt man Tina Ruland?

Doch erst mit dem Kino-Erfolg von "Manta, Manta" kam die bundesweite Bekanntheit. In den Neunzigern und Anfang der Nullerjahre konnte Tina Ruland viele Schauspielrollen an Land ziehen. Darunter in "Ein Fall für zwei", "Großstadtrevier", "Rosamunde Pilcher", "Tatort" und "Das Traumschiff". Ein Erfolg war auch die Familienserie "Nicht von schlechten Eltern" (1993-1996), in der sie mit Sabine Postel, Ulrich Pleitgen und Patrick Bach zu sehen war.

2018 wollte Tina Ruland mit ihrer Teilnahme an der elften Staffel von "Let's Dance" das breite Publikum unterhalten – und sich auch wieder bei Filmemachern und den Medien in Erinnerung rufen. Sie schied allerdings schon in der ersten Show aus.

Tina Ruland: Dschungelcamp-Teilnahme

Am 21. Januar startete das Dschungelcamp 2022 und Tina Ruland ist als Kandidatin dabei. "Ich bin nicht die Mutigste", gab sie vorab im RTL-Interview zu. "Aber vielleicht wachse ich ja über mich hinaus." Aber eins stand für sie fest: "Ich will nicht die Campmutti werden. Das überlasse ich Harald Glööckler."

Finanziell lukrativ: Hohe Gage ist Grund für Dschungelcamp-Teilnahme

"Die letzten zwei Jahre waren katastrophal, natürlich kann ich das Geld sehr gut brauchen", erklärte Tina Ruland in "Bunte" ihre finanzielle Lage. Um ihre Grenzen kennenzulernen, müsse sie jedenfalls nicht nach Südafrika, "die habe ich als alleinerziehende Mutter zweier Söhne und nach 30 Jahren im Schauspielgeschäft wirklich genügend ausgetestet".

Nach der letzten gescheiterten Beziehung floh Ruland ins Private. "Ich habe mich nach meiner Trennung 2019 ganz bewusst ein Jahr zurückgezogen, dann kam auch schon Corona", sagte sie "Gala". In der folgenden Zeit habe sie so wenig wie noch nie gedreht. "Sagen wir es so: Ohne Geld wäre ich nicht gegangen, ganz klar, da will ich ehrlich sein."

Traurige Nachricht im Dschungelcamp: Freundin von Tina Ruland ist tot

In der TV-Show erfährt Tina Ruland eine traurige Nachricht: Eine gute Freundin der Schauspielerin ist nach einer schweren Krankheit verstorben. Sie wird noch im Dschungelcamp darüber informiert.

Familie: Ist Tina Ruland verheiratet und hat die Schauspielerin Kinder?

Bis 2001 war sie vier Jahre lang mit dem Münchner Schauspieler Manou Lubowski zusammen.

Tina Ruland und Manou Lubowski beim Filmpreis 1998 in Berlin © BrauerPhotos

2004 wurde Tina Ruland Mutter von Sohn Jahvis. Vater ist ihr ehemaliger Lebensgefährte Alain Rahmoune. 2010 kam der zweite Sohn, Vidal, zur Welt.

Im Jahr 2004: Tina Ruland mit ihrem damaligen Lebensgefährten Alain Rahmoune © BrauerPhotos

Trennung von Exfreund: Will "keine schmutzige Wäsche waschen"

Bis 2019 war sie neun Jahre lang mit Unternehmensberater Claus G. Oldörp (Vater von Vidal) liiert. "Er hat mein Vertrauen missbraucht", sagte Ruland nach der Trennung im "Gala"-Interview. Mit einer anderen Frau habe er sie aber nicht betrogen, so Ruland. "Ich möchte keine schmutzige Wäsche waschen und niemanden anprangern."

Zuletzt war Tina Ruland mit Claus G. Oldörp liiert. © BrauerPhotos

Beziehungsstatus: Ist Tina Ruland Single oder vergeben?

Offiziell ist Tina Ruland Single. Die Zweifach-Mutter lebt mit ihren Kindern in Berlin-Zehlendorf. Sie hat das alleinige Sorgerecht für die beiden Söhne. "Gala" sagte sie weiter: "Ich bin niemand, der sich über seinen Partner definiert, ich kann für mich alleine einstehen."

Tina Ruland: Hochzeit? Nicht ausgeschlossen!

Die Hochzeitsglocken haben bei Tina Ruland bislang noch nicht geläutet. Sie war aber schon zwei Mal verlobt. Die 55-Jährige träumt vom romantischen Ehe-Versprechen: "Ich kann mir auch vorstellen, mit 70 noch zu heiraten."

Echter Name: Tina Ruland heißt eigentlich Bettina Ruland

Tina ist eigentlich nur der Spitzname von Ruland. Sie wurde 1966 als Bettina in Köln geboren. Nach ihrer Schulzeit (Abi) absolvierte sie eine Ausbildung als Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft.