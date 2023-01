Dschungelcamperin Tessa Bergmeier: Was ist über Partner, Kinder und psychische Krankheit bekannt?

Tessa Bergmeier hat schon einige Trash-Shows hinter sich – von "Frauentausch" über "Mitten im Leben" bis "Germany's Next Topmodel". Nun ist das Reality-Sternchen im "Dschungelcamp" zu sehen. Was weiß man über ihr Privatleben? Hat sie Kinder und einen Partner?

Stars und Sternchen kämpfen aktuell im australischen Dschungel um die Trash-Krone. Auch Model Tessa Bergmeier ist bei der 16. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dabei

Ein Neuling ist das Model in der Welt des Trash-TVs jedenfalls nicht. Woher man Tessa Bergmeier eigentlich kennt, ob sie einen Partner hat und was man noch über sie wissen sollte, erfahren Sie hier.

Warum ist Dschungelcamperin Tessa Bergmeier berühmt?

Den meisten dürfte Tessa aus der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt sein. 2009 belegte sie bei der vierten Staffel immerhin Platz 14. Die 1,80 Meter große Brünette aus Überlingen machte sich während der Show schnell einen Namen als Drama-Queen und Zicke. In den Köpfen der Zuschauer und der Jury blieb Tessa vor allem wegen ihrer mangelnden Kritikfähigkeit.

Skandal-Rauswurf: Heidi Klum greift nach Tessas Stinkefinger durch

Nachdem sie recht mittelmäßiges Feedback von Heidi Klum und Co. bekommen hatte, streckte Tessa dem anwesenden Fotografen den Mittelfinger in die Kamera. Eine Respektlosigkeit, die die Juroren so noch nie erlebt hatten und die bis heute zu den denkwürdigsten GNTM-Momenten gehört.

Was hat Tessa vor GNTM gemacht?

Schon vor ihrer Teilnahme bei GNTM liebte Tessa das Rampenlicht. Mit 13 Jahren wurde sie von einem Modelscout entdeckt, es folgten Fotoshooting für diverse Magazine und Auftritte im deutschen Trash-TV. Vor der Kamera stand sie beispielsweise für das RTL-Format "Mitten im Leben" oder die RTL2-Sendung "Frauentausch".

Karriere: Was hat Tessa nach "Germany's Next Topmodel" gemacht?

Auch nach dem Aus bei "Germany's Next Topmodel" sorgte Tessa weiter für Schlagzeilen. Zum Beispiel mit ihrer berüchtigten Bratpfannen-Attacke: Als Teilnehmerin der "Model-WG" (ProSieben) attackierte sie Mitbewohnerin Sarah Knappik in einem Wutanfall mit einer Pfanne. Daraufhin flog Tessa aus der Sendung. Beim Sat. 1 "Promiboxen" kam ihr das Aggressionspotenzial zugute – sie gewann das Match gegen Naddel.

Kinder, Freund, Bisexualität – alles über Tessas Privatleben

Doch wie sieht es privat bei Tessa Bergmeier aus? Die Veganerin wurde 2015 und 2019 Mutter von Töchtern. Über die Väter der zwei Mädchen ist lediglich die Nationalität bekannt – ihre älteste Tochter stammt von einem Peruaner, ihre Jüngste von einem Mann aus Litauen.

Tessa Bergmeier: Verlobung mit Mann geplatzt

Drei Jahre später gab sie ihre Verlobung zu einem Mann bekannt – doch die platzte. Seitdem hält sich das Model bedeckt, was ihren Beziehungsstatus angeht. Ob sie im Dschungel mehr Details preisgeben wird?

Im Dschungelcamp spricht Tessa Bergmeier über psychische Erkrankung

Bereits in der ersten Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sorgte Tessa Bergmeier für den ersten großen Zoff unter den Kandidaten. Die brünette TV-Beauty polarisierte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Verhalten. Im Dschungelcamp offenbarte sie den VIPs nach einem Streit, dass sie an einer bipolaren Störung leide und deshalb zu 60 Prozent behindert sei.