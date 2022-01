Dschungelcamperin Anouschka Renzi: Durch Streit mit Désirée Nick wurde sie bekannt

Anouschka Renzi ist als Kandidatin ins Dschungelcamp gezogen und will "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gewinnen. Woher kennt man sie? Worum ging es im Streit mit Désirée Nick? Und was darf man über sie sagen, was nicht?

Unter den Dschungelcamp-Kandidaten ist auch Anouschka Renzi (57). Woher kennt man die Schauspielerin und wie sieht ihr Privatleben aus?

Anouschka Renzi: Mutter war Hollywood-Star

Anouschka Renzi wurde am 6. August 1964 in Berlin geboren und ist die Tochter der Schauspielerin Eva Renzi und einem Bolivianer. Anouschka Renzis Mutter war ein deutscher Hollywood-Star. Geboren wurde sie als Evelyn Hildegard Renziehausen. Eva Renzi starb mit 60 Jahren an Lungenkrebs.

Adoption durch Paul Hubschmid

Nach der Heirat ihrer Mutter mit dem Schauspieler Paul Hubschmid wurde Anouschka Renzi von diesem adoptiert. Renzi wuchs in Südfrankreich auf, aufgrund der Schauspielkarriere ihrer Mutter wechselte sie jedoch recht häufig den Wohnort.

Anouschka Renzi: Karriere und "Playboy"-Fotos

Mit nur 17 Jahren stand Anouschka Renzi das erste Mal auf einer Theaterbühne in Berlin, noch im selben Jahr zog sie schließlich nach New York, um am renommierten Lee Strasberg Institute Schauspielunterricht zu nehmen. Nur vier Jahre später war sie bereits in ihrem ersten Kinoflim "Das Wunder" zu sehen. Darauf folgten zahlreiche Kino- und Fernsehproduktionen, darunter viele namhafte Serien wie "Tatort", "Verbotene Liebe" oder "Ein Fall für zwei".

Schönheits-Doc: Anouschka Renzi ließ im Gesicht etwas machen

Nach ihrem Wechsel in die TV-Unterhaltung ließ Renzi immer mehr im Gesicht etwas machen. Schon in jungen Jahren war sie mehrmals beim Beauty-Doc. Heute sagt sie darüber im RTL-Interview: "Ich war zu früh dran. Ich bin die einzige, die es damals zugegeben hat. Inzwischen machen das alle und viel viel mehr." Ob sie damit Botox, Hyaluron oder gar ein Lifting meint, sagt Renzi nicht.

Gleich zwei Mal ließ sich die Schauspielerin nackt für den Playboy ablichten: Zum ersten Mal 1985 und ein zweites Mal im September 2003. Beide Male war sie auch das Titelmodel der jeweiligen Ausgaben.

Ex-Mann von Anouschka Renzi ist Jochen Horst, Tochter ist 24 Jahre alt

Anouschka Renzi heiratete 1995 den Schauspieler Jochen Horst, im Frühjahr 1998 kam die gemeinsame Tochter Chiara Moon zur Welt. Im selben Jahr trennte sich das Paar und ließ sich 2000 schließlich scheiden.

Nach Trennung: Aktueller Partner ist Marc Zabinski

Auch ihre zweite Ehe mit dem Juristen Stefan Schumacher ging nach über einem Jahrzehnt in die Brüche. Seit 2015 ist die heute 57-Jährige mit dem Schauspieler-Kollegen Marc Zabinski liiert - und verlobt.

Angebliche Schönheits-OPs: Streit zwischen Anouschka Renzi und Désirée Nick

2003/2004 entfachte sich ein handfester Streit zwischen Entertainerin Désirée Nick und Anouschka Renzi, der sogar die Justiz beschäftigte. Der Hintergrund: Nick hatte mehrfach über Renzi und angebliche Schönheits-OPs gelästert. Doch auch Renzis einstweilige Verfügung brachte Nick zunächst nicht zum Schweigen. Sechs Äußerungen über angebliche Schönheitsoperationen durften nicht mehr wiedergegeben werden. Es soll um Ordnungsgelder in Höhe von einer Viertelmillion Euro gegangen sein.

Nach bösen Äußerungen und Streit: Über Vergleich darf nicht gesprochen werden

Später räumte Renzi ein, dass es ein Fehler gewesen sei, überhaupt auf Nicks Spott eingegangen zu sein. Sie habe Nick so Aufmerksamkeit und kostenlose PR für ihr Kabarettprogramm geschenkt. Beendet wurde der Streit (samt Aufhebung der Verfügung) endgültig durch einen Vergleich. Über seinen Inhalt haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

Désirée Nick wurde 2004 Dschungelkönigin - legt Anouschka Renzi 2022 nach?

Désirée Nick, die 2004 die zweite Staffel des Dschungelcamps gewonnen hatte, giftete unter anderem 2018 bei " " mit ironischen Aussagen über die Schauspielerin: "Ich bin eine gute Christin. Ich habe gehört, dass es meiner Freundin Anouschka nicht gut geht. Ich lade sie gerne in mein Haus ein, dann kommt sie mal raus aus ihrer Ein-Zimmer-Wohnung." Auch mit einem Job wollte sie Renzi offenbar weiterhelfen: "Ich kann sie sicher auch in den Dschungel vermitteln. Ich würde sie sogar als Begleitung unterstützen." Den Weg in den Dschungel hat Renzi nun aber auch ohne Hilfe ihrer Lieblingsfeindin geschafft.

Nach 13 Absagen unterschreibt Anouschka Renzi den Dschungelcamp-Vertrag

"Ich nehme das alles nicht biederernst", so Renzi über ihre Dschungelcamp-Teilnahme zu RTL. Nach 13 Absagen nimmt sie jetzt an der Ekel-Show teil. Doch sicher sei: "Ich werde bestimmt nicht ganz Deutschland urteilen lassen, ob mein Hintern noch straff ist oder mein Bauch." Renzi hat an ihre Mitcamper einen sanitären Wunsch: "Wäre schön, wenn sich die Männer vielleicht auch hinsetzen. Dass die nicht so im Kreis pullern und da alles voll ist. Ich finde das schrecklich."