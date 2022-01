Dschungelcamper Filip Pavlovic privat: Woher kennt man ihn und hat er eine Freundin?

In der Dschungelshow holte sich Filip Pavlovic das Ticket für das Camp 2022. Aber warum ist der Kandidat eigentlich berühmt? Wie startete er seine Karriere im Reality-TV? Hat er eine Freundin oder ist er Single?

In den letzten drei Jahren hat sich Filip Pavlović eine erfolgreiche Karriere im Trash-TV aufgebaut. Mit seiner Bekanntheit kommt er aber (noch) nicht an die Branchen-"Stars" wie Georgina Fleur oder Désirée Nick ran. Wird sich das nun nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp ändern?

Filip Pavlović: In diesen TV-Shows war er schon zu sehen

2018 versuchte Filip Pavlović sein Glück bei "Die Bachelorette", konnte aber nicht bei Nadine Klein landen. Ein Jahr später suchte er in der Datingshow-Resterampe "Bachelor in Paradise" nach der großen Liebe, doch auch aus dieser Sendung ging er als Single.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

2020 folgten Auftritte in "Like me - I'm famous" und "Das großen Sat.1 Promiboxen". Vor allem seinem Kontrahenten Paul Janke dürfte die Faust von Filip Pavlović im Gedächtnis geblieben sein. Beim "Promiboxen" wurde der Ex-Bachelor nach nur 90 Sekunden von Filip ausgeknockt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Komplett auf seine TV-Karriere will sich der Reality-Star, der in Hamburg lebt, offenbar nicht verlassen. Mit seiner Mutter leitet Filip Pavlović eine Reinigungsfirma.

Filip Pavlović wollte eigentlich Profi-Fußballer werden

Bevor er seine Karriere im Reality-TV begann, stand bei dem durchtrainierten Dschungel-Star eigentlich ein anderer Berufswunsch im Fokus - er wollte Profi-Fußballer werden. In seiner Jugend spielte er unter anderem für die Jugendmannschaften des FC St. Pauli und des Hamburger SV, wie RTL berichtet. Eine Knieverletzung beendete allerdings diesen Traum.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hat Filip Pavlović eine Freundin oder eine Affäre?

In den Dating-Formaten "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" hat es mit der Liebe nicht geklappt. Dafür wurden Filip Pavlović aber einige Affären mit Reality-TV-Stars wie Elena Miras, Yeliz Koc und Nathalia Gonçalves Miranda unterstellt. Bestätigt wurden diese allerdings nicht.

Offiziell hat Filip aktuell keine Freundin. Über sein "Bad Boy"-Image sagt er im Gespräch mit RTL: "Man denkt halt immer, ich bin so ein Ars***och, obwohl ich das gar nicht bin."

Dschungelcamp: Filip Pavlović hat Show gewonnen

Filip kämpfte in der "Dschungelshow" um die Gunst der Zuschauer und konnte sich im Januar 2021 tatsächlich das "Goldene Ticket" holen. Er bekam nicht nur 50.000 Euro Preisgeld, sondern durfte 2022 ins echte "Dschungelcamp" einziehen.

Filip Pavlović will nie mehr im Dating-TV auftreten

Von der Liebes-Suche im TV scheint Filip Pavlović genug zu haben. In einem erzählte er 2019, wie er sich seine zukünftige Fernseh-Karriere vorstellt: "Ich würde alles machen, was nicht mit Dating-Shows zu tun hat. Das mach ich nicht mehr, das Ding ist durch für mich."