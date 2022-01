Dschungelcamp-Gewinner 2022: Welche Promi-Kandidaten haben Chancen auf den Sieg?

Die ersten Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sind gelaufen und die prominenten Teilnehmer haben sich im Dschungelcamp 2022 eingelebt. Neben jeder Menge Zoff und Peinlichkeiten gibt es aber auch Momente, in denen sich die VIPs von ihrer sympathischen Seite zeigen. Welche Kandidaten machen bisher eine gute Figur? Wer hat Chancen auf den Sieg und könnte die Trash-Show als Gewinner verlassen?

Es ist die Frage aller Fragen im aktuellen Trash-TV: Wer wird König oder Königin des Dschungels? Die Promis sind heiß auf den Sieg, denn das bedeutet meist auch lukrative Folge-Aufträge. Wer hat sich bisher gut verkauft, wer fliegt bislang noch unter dem Radar und wem würde man den Gewinn bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2022 am wenigsten gönnen? Die AZ gibt eine erste Einschätzung ab.

König oder Königin: Welcher Dschungelcamp-Promi könnte die Show gewinnen?

Es wird gelacht, gestritten und geweint: Nach dem ersten Wochenende sind die VIPs im Dschungelcamp angekommen. So langsam werden die Kameras auch vergessen und so mancher Kandidat lässt die einstudierte Maske fallen. Ein klarer Favorit hat sich bislang zwar noch nicht herauskristallisiert, aber einige Promis zeigen Sieger-Potential.

Linda Nobat wird man im Trash-TV noch öfter sehen

Linda Nobat © RTL

Sie ist laut, manchmal etwas kreischig und lässt sich von niemandem den Mund verbieten. Linda Nobat ist eine Traumkandidatin für das beliebte RTL-Format. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sie auch gewinnen wird. Denn während sie mit ihrer streitlustigen Art für gute Unterhaltung sorgt, macht sie dabei leider einen unsympathischen Eindruck. Doch für ihre Karriere braucht sie auch keinen Sieg, denn die Camp-Zicken werden erfahrungsgemäß auch weiterhin für Trash-Shows gebucht. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: niedrig.

Harald Glööckler zeigt sich im Dschungelcamp 2022 kämpferisch und emotional

Harald Glööckler © RTL

Dass Harald Glööckler noch immer im Dschungelcamp sitzt, dürfte für viele eine Überraschung sein. Eigentlich hatte man damit gerechnet, dass der pompöse Designer nach nur wenigen Tagen die Flucht ergreift. Aber Glööckler präsentiert sich stark, zieht die Prüfungen eiskalt durch und zeigt dabei auch seine menschliche Seite, die man bislang nicht von ihm kannte. Ein Kandidat, der eine persönliche Entwicklung durchläuft, steht bei vielen Zuschauern hoch im Kurs. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: hoch.

Tina Ruland kann man sich schwer als Dschungel-Königin vorstellen

Tina Ruland wurde durch den Kultfilm "Manta, Manta" berühmt. © RTL

Im TV-Business ist Tina Ruland seit Jahrzehnten zu Hause. Doch mit dem Genre der Trash-Shows hat sie bislang keine Erfahrung und das merkt man auch. Sie sagt zwar deutlich ihre Meinung, doch das scheint kaum jemanden zu interessieren. Auch wirkt sie so, als habe sie nicht sonderlich viel Interesse daran, den Sieg einzufahren. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: niedrig.

Manuel Flickinger: Seine Unbekanntheit hätte ein Vorteil sein können

Manuel Flickinger © RTL

Er hätte der Überraschungskandidat im Dschungelcamp 2022 sein können. Manuel Flickinger gehört zu den unbekannteren Teilnehmern. Trotzdem zeigte er bei "Prince Charming" 2019, dass er ein flippiges Unterhaltungstalent besitzt – das in Südafrika aber leider untergeht. Er kommt nicht aus sich heraus und wird von den restlichen Selbstdarstellern in den Schatten gestellt. Wenn er nicht bald abliefert, schaut es schlecht für ihn aus. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: praktisch nicht vorhanden.

Peter Althof gibt im Dschungelcamp den peinlichen Onkel

Peter Althof © RTL

Wer hat ihn nicht in der Familie: den verrückten Onkel, der bei Familienfeiern peinliche Witze erzählt und nicht weiß, wann Schluss ist. Diese Rolle hat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" definitiv Peter Althof übernommen. Aber auch, wenn man bei seinen Sprüchen vor Fremdscham manchmal im Boden versinken will, hat man trotzdem irgendwie Sympathie für ihn. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: mittel.

Tara Tabitha: Die österreichische Version von Daniela Katzenberger

Tara Tabitha ist 2022 im Dschungelcamp dabei. © RTL

Wenn man schon nicht Daniela Katzenberger ins Dschungelcamp bekommt, dann muss man sich eben mit einem Ersatz aus Österreich zufriedengeben. Tara Tabitha macht ihre Sache gut, haut mal einen markigen Spruch raus, gibt die liebestolle Single-Dame und verdrückt auch mal ein Tränchen. Der Unterhaltungsfaktor ist hoch und sie weiß, wie sie im Gespräch bleibt. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: mittel bis hoch.

Jasmin Herren bemüht sich als Ersatzkandidatin

Jasmin Herren darf auch ins Dschungelcamp © RTL

Hat sich stets bemüht: Dieser Satz im Zeugnis ist eine große Ohrfeige. Aber genau so präsentiert sich Jasmin Herren im Dschungelcamp. Sie steht unter dem Druck, als Ersatzkandidatin besonders gut abliefern zu müssen. Genau das merkt man ihr aber auch an. Sie scheint ihre persönlichen Geschichten gut vorbereitet zu haben und weiß genau, wann sie sich mal zickig geben muss. Doch das wirkt zu sehr durchgeplant und lässt keinen Raum für Spontanität. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: niedrig.

Filip Pavlović landet Dschungelcamp-Volltreffer

Filip Pavlovic ist einer der Dschungelcamp-Kandidaten 2022. © RTL / Arya Shirazi

Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hat bereits in der Dschungelshow 2021 gezeigt, welches Trash-TV-Potential in ihm steckt. Zu Recht gewann er das goldene Ticket für das Camp in Südafrika. In der aktuellen Staffel könnte Filip Pavlović daher die größten Chancen auf den Sieg haben. Bei ihm hat man nicht den Eindruck, dass er sich in irgendeiner Art und Weise inszeniert oder mit einem Plan eingezogen ist. Diese unbedarfte Art dürfte dem Publikum gefallen. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: sehr hoch.

Zuschauer haben Anouschka Renzi auf dem Kieker

Anouschka Renzi © RTL

Wie schafft man es als Promi-Kandidat, so viele Dschungelprüfungen wie möglich zu absolvieren? Man macht keinen Hehl aus seiner schlechten Laune. Das hat die grantige Anouschka Renzi bislang ganz gut geschafft. So bleibt man im Gespräch und kann es sehr weit schaffen. Immerhin kam Danni Büchner so 2020 bis ins Finale. Ein Gewinn ist allerdings eher unwahrscheinlich. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: niedrig.

Ist Eric Stehfest überhaupt im Dschungelcamp 2020 dabei?

Eric Stehfest nimmt am Dschungelcamp 2022 teil. © RTL

Der ehemalige GZSZ-Star hat in seinem Leben sehr viel erlebt, aber diese Erfahrungen auch schon zuhauf mit der Öffentlichkeit geteilt. Was hat ein Dschungelcamper noch zu erzählen, wenn man eigentlich schon alles von ihm weiß? Ziemlich wenig. Deshalb tritt Eric Stehfest in der Show wohl auch kaum in Erscheinung. Und wenn er mal etwas zu sagen hat, dann vergisst man das schon wenige Sekunden später. Chancen auf den Dschungelcamp-Sieg: keine.

