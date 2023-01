Dschungelcamp 2023: Wer ist raus, welche Promis sind noch dabei und im Finale?

Seit 13. Januar läuft "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL. Zwölf Promis stellte RTL als Teilnehmer vor. Doch welche Kandidaten sitzen überhaupt noch im Dschungelcamp? Welche Stars sind noch dabei und stehen im Finale? Wer ist ausgezogen und damit raus? Die AZ liefert hier einen Überblick.

Endlich findet das Dschungelcamp wieder in Australien statt. Corona-bedingt strahlte RTL "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" 2020 gar nicht und 2021 nur in einer abgespeckten Format-Variante in Südafrika aus. 2023 schickte der Sender zu Beginn zwölf Promis als Kandidaten ins Dschungelcamp. Bereits im Dezember wurde die Teilnehmer-Liste offiziell vorgestellt.

Voting: Wer muss in die Dschungelprüfung?

In der ersten Woche des Dschungelcamps wählten die Zuschauer via Telefon- und SMS-Voting, welche Promis in die Ekel-Prüfungen müssen. Erst in Woche zwei entscheiden die Zuseher über eine Abwahl und damit das Show-Aus. Die Kandidaten wählen dann wiederum den geeignetsten Teilnehmer für die Aufgabe bei den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Schallt der Ruf "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" durch den australischen Busch, gibt ein Promi freiwillig auf. Solche Abgänge gab es in den vergangenen Staffel mehrere. Auch 2023? Nein! Klar ist: Wer selbst entscheidet, das Dschungelcamp zu verlassen, muss auf einen großen Teil seiner Gage verzichten. Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel hat die Gehälter der Promis geschätzt und kennt die Top-Verdiener 2023.

Promis im Dschungelcamp 2023: Wer ist noch dabei?

Zwölf Stars sind ins Dschungelcamp gezogen. Noch als Kandidaten dabei sind:

Dschungelcamp 2023: Welcher Kandidat ist zuletzt ausgeschieden?

Seit Freitag (20.Januar) lichten sich die Reihen am Lagerfeuer des Dschungelcamps. Nach und nach müssen die Promis den australischen Busch verlassen.

Welche Promis sind ausgeschieden und wer ist im Finale?

Die drei Kandidaten für das Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" stehen fest. Am Sonntagabend kämpfen Djamila Rowe, Gigi Birofio und Lucas Cordalis um die Dschungelkrone. Im Halbfinale ausgeschieden sind Cosimo Citiolo und Jolina Mennen

Cosimo Citiolo belegt Platz fünf © RTL

Jolina Mennen wurde Vierte © RTL

Halbfinale verpasst: Papis Loveday muss das Dschungelcamp verlassen

Das Dschungelcamp 2023 steht kurz vor seinem Ende, da ist ein Rauswurf sehr bitter für die Promis. Am Freitag (27. Januar) hat es für Papis Loveday nicht gereicht.

Papis Loveday hat das Halbfinale knapp verpasst und muss das Dschungelcamp am Freitag verlassen. © RTL

Platz acht geht an Claudia Effenberg: Dschungel-Rauswurf am Donnerstag

Drei Tage vor dem Finale der Staffel wurde Claudia Effenberg von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. Noch sechs Promis kämpfen jetzt um die Dschungelkrone.

Claudia Effenberg muss das Dschungelcamp am Donnerstag verlassen © RTL

Zuschauer haben am Mittwoch entschieden: Dramatisches Aus für Cecilia Asoro

Platz acht des diesjährigen Dschungelcamps geht an Cecilia Asoro. Die Zuschauer wählten am Mittwoch die Reality-Darstellerin aus der TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus."

Reality-Star Cecilia Asoro ist am Mittwoch beim Dschungelcamp ausgeschieden © RTL

Jana "Urkraft" Pallaske: Vierter Promis ist am Dienstag ausgeschieden

Die Reihen lichten sich. Als vierter VIP musste Jana "Urkraft" Pallaske am Dienstag das Dschungelcamp verlassen – mit Freudenschrei. Am Samstag steigt schon das Halbfinale, am Sonntag bekommt ein Promi dann die Dschungelkrone aufgesetzt. Wer sitzt dann auf dem Thron von Filip Pavlović?

Schauspielerin Jana "Urkraft" Pallaske ist als Vierte ausgeschieden © RTL

Kein Promi muss am Montag das Dschungelcamp verlassen

Überraschung an Tag elf. Am Ende der Folge verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen, dass am Montag kein Promi das Dschungelcamp verlassen muss. Die Anrufe der Zuschauer werden für die Entscheidung am Dienstag berücksichtigt, heißt es.

Dritter Auszug: Tessa Bergmeier zieht aus dem Dschungelcamp

Am Sonntag (22.1.) endete für Tessa Bergmeier das Abenteuer im Dschungelcamp. Das Model hat die wenigsten Anrufe von den Zuschauer bekommen. Knapp am Rauswurf vorbeigeschrammt ist Jana Urkraft.

Tessa Bergmeier wurde als Dritte rausgewählt © RTL

Zweiter Promis ist raus: Dschungelcamp-Aus für Markus Mörl

Nach Verena Kerth muss Markus Mörl die TV-Show verlassen. Zu wenige haben angerufen und das Aus bei "Ich bin bin Star - Holt mich hier raus" damit besiegelt. Ebenfalls zittern musste Claudia Effenberg,

Markus Mörl ist nach Verena Kerth ausgeschieden © RTL

Erster Dschungelcamper raus: Verena Kerth muss die Show verlassen

Es ist Halbzeit bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Der erste VIP musste am Freitag (20. Januar) die Trash-Show verlassen. Verena Kerth konnte zu wenig Zuschauer von sich überzeugen.

Verena Kerth musste als erster Promi das Dschungelcamp 2023 verlassen. © RTL

Martin Semmelrogge ist raus aus dem Dschungelcamp, ohne dabei gewesen zu sein

Martin Semmelrogge sollte eigentlich auch im Dschungelcamp 2023 dabei sein. Doch zum Einzug der Promis fehlte von ihm jede Spur.

Mehr als Studio-Begrünung sieht Martin Semmelrogge in diesem Jahr nicht. © RTL / Arya Shirazi

Sonja Zietlow und Jan Köppen verkündeten in der ersten Sendung am 13. Januar, dass der Schauspieler noch in Doha weilt, weil er nicht nach Australien einreisen darf. Am Ende musste er wieder zurück nach Deutschland, damit war seine Teilnahme noch vor seinem Einzug beendet.