Dschungelcamp 2022: Wer ist raus? Welche Kandidaten sind noch dabei?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft seit dem 21. Januar auf RTL. Elf Promis sind ins Dschungelcamp eingezogen. Welche Kandidaten sind noch im Dschungelcamp? Wer ist rausgewählt? Welcher Teilnehmer ist schon ausgeschieden?

Welche Promis sind beim Dschungelcamp ausgeschieden? Wer schafft es am 5. Februar ins Finale der 15. Staffel des Dschungelcamps? Zwei Wochen lang läuft "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" auf RTL und unterhält die TV-Zuschauer. Top-Promi der aktuellen Staffel ist Harald Glööckler. Der Designer soll auch die höchste Gage ausgehandelt haben.

Zuschauer voten für Dschungelprüfung und Rauswurf der Kandidaten

Während in der ersten Woche die Zuschauer bestimmen, welche Promis in die Ekel-Prüfung müssen, wird in Woche zwei darüber entschieden, wer im Dschungelcamp bleiben darf und wer rausfliegt. Jederzeit können die Stars die TV-Show auch freiwillig verlassen: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus."

Christin Okpara: Erste Dschungelcamp-Kandidatin ausgeschieden

Weil es offene Fragen zum Impfstatus von Christin Okpara gab, entschied RTL, sie nicht ins Dschungelcamp zu lassen. "Ob Christin geimpft ist oder nicht, ist an der Stelle nicht das Problem. Es geht darum, dass der berechtigte Verdacht besteht, dass sie gegenüber der Produktion falsche Aussagen hinsichtlich der Impfung gegen das Coronavirus getroffen hat", so RTL-Unterhaltungs- und Dschungel-Chef Markus Küttner.

Generell sei eine Impfung gegen das Coronavirus keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Show, heißt es. Dafür ein negativer PCR-Test und die Einhaltung der vorgeschriebenen Quarantänezeit. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Beweismittel gesichert. Für Christin Okpara rückte Jasmin Herren nach. Sie ist die Witwe von Willi Herren.

PCR-Test positiv: Lucas Cordalis ist nicht mehr unter den Teilnehmern

Und vor der ersten Sendung von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gab es einen weiteren Ausfall. Lucas Cordalis wurde in der Quarantäne-Zeit in Südafrika, wenige Stunden vor dem Einzug in den Busch, mit einem positiven PCR-Corona-Test aus dem Teilnehmerfeld gefischt. Mehrere Tage lang hofften Sender, Produktion und Cordalis selbst, dass er noch dazustoßen könne. Doch am 23. Januar teilten die Moderatorin Sonja Zietlow und Daniel Hartwich mit: "Lucas Cordalis wird nicht mehr nachrücken. Das Risiko ist einfach zu groß – in diesem Jahr wird das also nichts mit dem Erbe des Dschungelthrons." Die Entscheidung wurde gemeinsam mit ihm getroffen. Ob Lucas Cordalis 2023 Kandidat im Dschungelcamp ist, steht noch nicht offiziell fest.

Dschungelcamp 2022: Zwölf Promis vorgestellt, zwei Kandidaten bereits vor Beginn raus

Zwölf Stars stellte der Sender vor dem Dschungelcamp-Start offiziell vor: Promi-Bodyguard Peter Althof, "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger, Modedesigner Harald Glööckler, "Bachelor"-Teilnehmerin Linda-Caroline Nobat, Dschungelshow-Gewinner Filip Pavlović, Schauspielerin Anouschka Renzi, Schauspielerin Tina Ruland, GZSZ-Star Eric Stehfest, Reality-TV-Kandidatin Tara Tabitha, "Teppichluder" Janina Youssefian, Trash-Kandidatin Christin Okpara und Sänger Lucas Cordalis – doch die letzten beiden Promis sind bekannterweise gar nicht erst eingezogen.