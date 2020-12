Dschungelcamp 2021: Promis, Ablauf, Start und Sendezeiten

Das Dschungelcamp 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie als Dschungelshow in Deutschland gedreht. Was in der Sendung passieren wird und wann sie startet, hat RTL jetzt verraten. Was ist über die Promi-Kandidaten bekannt?

16. Dezember 2020 - 07:34 Uhr | AZ

Das Dschungelcamp 2021 wird Corona-bedingt komplett anders ausfallen als gewohnt. RTL hat erste Details zur Show verraten. © Marius Becker/dpa