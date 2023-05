Dreiste TV-Lüge bei "Kampf der Realitystars": Emmy Russ zockt zusätzliche Gage ab

In der thailändischen Sala von "Kampf der Realitystars" 2023 gibt es ordentlich Stunk. Grund für die schlechte Laune ist Promi-Kandidatin Emmy Russ, die sich ein paar Tausend Euro ergaunert hat und ihre Mitstreiter darüber auch noch frech belügt.

Diese Aktion ist bei den Kandidaten von "Kampf der Realitystars" 2023 sicherlich nicht gut angekommen: Trash-TV-Sternchen Emmy Russ hat ihre Gage ordentlich aufgestockt, jedoch zum Nachteil eines weiteren Teilnehmers. Ihr egoistisches Handeln versucht die 24-Jährige mit einer dreisten Lüge zu relativieren.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (31. Mai, 20.15 Uhr) auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Emmy Russ zockt bei "Kampf der Realitystars" Geld ab

Seit dem Einzug von Emmy Russ herrscht in der Sala (thailändische Strandhütte) eine angespannte Stimmung, mit ihrem Verhalten eckt sie bei vielen Mitstreitern an. Jetzt scheint sie auch noch die letzten Unterstützer gegen sich aufgebracht zu haben, denn die krawallige Blondine verwehrt einem Promi die ersehnte Videobotschaft von Zuhause – und zockt damit sogar noch Geld ab.

In der aktuellen Folge wird den VIP-Kandidaten ein verlockendes Angebot gemacht: Einzeln müssen sie entscheiden, wer eine Nachricht von den Liebsten erhält. Um das Spiel spannender zu gestalten, bietet die Redaktion den Promis Geld dafür, die Konkurrenz leer ausgehen zu lassen. Fast alle Teilnehmer handeln sozial und gönnen den anderen die Grüße aus der Heimat – bis auf Emmy Russ.

Dreiste Tierheim-Lüge: Emmy Russ verwehrt Sascha Sirtl eine Videobotschaft von Zuhause

Die 23-Jährige entscheidet, dass Sascha Sirtl bei den emotionalen Videobotschaften nicht bedacht wird. "Für 3.300 Euro kann ich mir die neue Kollektion meiner Lieblingsluxusmarke kaufen, die haben gerade so schöne Taschen", sagt Emmy Russ und streicht das Geld ein. Als sie im Nachhinein jedoch feststellt, dass sie die einzige Kandidatin ist, die mit der Summe ihre Gage aufgestockt hat, wird sie kleinlaut und greift zu einer (Not-)Lüge. "Ich habe mich dafür entschieden, weil ich viel Geld auf dem Tisch liegen hatte. [...] Ich wollte das an das Tierheim von Madrid spenden", erklärt die Trash-TV-Beauty dem weinenden Sascha Sirtl.

Bei den restlichen Promis kommt die (vorgeschobene) Charity nicht sonderlich gut an. "Was für eine schreckliche Aktion", urteilt Matthias Mangiapane und auch Serkan Yavuz hat dazu eine klare Meinung: "Das geht gar nicht, das ist kacke." Emmy Russ selbst sieht ihren Fehler ein und sagt: "Das ist das falscheste, was es im deutschen Fernsehen jemals gegeben hat."

Konsequenzen in Form eines Rauswurfs aus "Kampf der Realitystars" muss die 23-Jährige vorerst nicht fürchten, denn sie kann sich in einem weiteren Spiel schützen und darf daher von ihren Konkurrenten nicht gewählt werden. Sollte ihre dreiste Lüge jedoch auffliegen, dürfte ihr der Zorn der anderen Kandidaten sicher sein.