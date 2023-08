Drake verschenkt bei seinem Konzert eine seiner Birkin Bags

Rapper Drake ist immer wieder für Überraschungen gut: Bei einem Konzert in Los Angeles hat der Musiker einfach so eine Birkin Bag an einen weiblichen Fan in der ersten Reihe verschenkt.

18. August 2023 - 18:00 Uhr | (the/spot)

Rapper Drake hat bei einem seiner Konzerte eine teure Birkin Bag verschenkt. © s_bukley/Shutterstock

Rapper Drake (36) hat bei seinem Konzert in Los Angeles einer Konzertbesucherin ein ungewöhnliches Geschenk von sehr hohem Wert beschert: zu sehen ist, verschenkte der Musiker am Mittwochabend eine rosafarbene Birkin Bag an einen weiblichen Fan in der ersten Reihe. In dem kurzen Internet-Clip ist zu sehen, wie der 36-Jährige die rosafarbene Handtasche von Hermés in seiner Hand hin und her schwenkt. "Drake ist nicht günstig", scherzt er auf der Bühne, während er das Publikum nach einer Person absucht, der er mit dem teuren Designer-Stück eine Freude machen kann. Schließlich hat er seine Wahl getroffen und reicht die Handtasche in die erste Reihe hinunter. Anschließend stellt er noch sicher, dass der Beschenkten durch ihren unerwartet neuen Besitz nichts passiert. "Stellt sicher, dass sie auf dem Weg nach draußen bewacht wird", bittet Drake das Sicherheitspersonal. Darum besitzt Drake so viele Birkin Bags Bei der berühmten Birkin Bag handelt es sich um ein absolutes Statussymbol unter Handtaschen-Liebhabern. Die Handtasche ist nach der erst kürzlich verstorbenen Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin (1946 - 2023) benannt. Die Preisspanne für eine Birkin Bag liegt zwischen 8.000 und über 200.000 Euro. Besondere Ausführungen der Luxus-Handtasche können sogar noch teurer sein. Der Erwerb einer Birkin Bag ist nur ausgewählten Kundinnen und Kunden möglich, die zuvor bereits andere Hermés-Produkte erworben haben. verriet Drake im Jahr 2017, dass er Birkin Bags sammle, um sie eines Tages alle "der Frau zu schenken, mit der ich am Ende zusammen bin". Ob er diese Hoffnung nun aufgegeben hat?