Dirndl-Party in München: Promis feiern sich bei "Trachtennacht" für das Oktoberfest 2023 warm

Giulia Siegel, Marie Lang, Papis Loveday – in München haben die VIPs das Lederhosen- und Dirndl-Schaulaufen gestartet, denn in wenigen Tagen ist schon wieder Wiesn-Anstich. Passend dazu hat das Unternehmen Angermaier zur "Nacht der Tracht" geladen.

Nur noch eineinhalb Wochen, bis auf dem 188. Oktoberfest in München das erste Bier ausgeschenkt wird. Hunderttausende werden dann wieder aus aller Welt nach München strömen, um im Zelt zu schunkeln und mit der ein oder anderen Maß anzustoßen. Bei den Münchner Promis geht es bei der Wiesn auch um möglichst viel Aufmerksamkeit und darum, in der schicken Tracht für die Fotografen zu posieren. Am Dienstagabend konnten sich einige VIPs darauf schonmal vorbereiten, denn das Traditionsunternehmen Angermaier hatte zur alljährlichen "Trachtennacht" geladen.

Nicht Freund Ludwig Heer: Mit welchem Promi-Mann posiert Giulia Siegel auf der "Trachtennacht"?

In der Alten Kongresshalle München kamen geladene Gäste wie Model Papis Loveday, Schauspielerin Tanja Lanäus, Kickboxerin Marie Lang und Schauspieler Thomas Heinze zusammen, um gemeinsam in Tracht zu feiern. Giulia Siegel ließ es sich natürlich nicht nehmen, in ihrer Heimatstadt die "Trachtennacht" zu feiern und zeigte sich an der Seite von Reality-Star Calvin Kleinen. Für die DJane ist es nicht das erste Wiesn-Warm-up-Event, vor wenigen Wochen besuchte sie bereits die gleichnamige Veranstaltung in Berlin.

