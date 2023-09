Dirndl-Party in München: Promis feiern sich bei "Trachten Nacht" für das Oktoberfest 2023 warm

Giulia Siegel, Marie Lang, Papis Loveday – in München haben die VIPs das Lederhosen- und Dirndl-Schaulaufen gestartet, denn in wenigen Tagen ist schon wieder Wiesn-Anstich. Passend dazu hat das Unternehmen Angermaier zur "Nacht der Tracht" geladen.

Beim Eintreffen der Gäste wirkt Axel Munz, Dirndl- und Lederhosenking sowie Frauenliebling, ein bisserl gestresst. "Ich werde schon seit heute Mittag auf Schritt und Tritt von Kamerateams begleitet", erzählt er und wendet sich wieder dem Reporter zu. Später, bei der Modenschau, würden ihn die Tänzer zum Wiesn-Karussell in die Luft werfen.

Nicht Freund Ludwig Heer: Mit welchem Promi-Mann posiert Giulia Siegel auf der "Trachten Nacht"?

Rund 600 bekannte Gesichter – ein interessanter Mix aus "Barbies", Realtity-Stars und VIPs – tummelten sich am Dienstagabend im Endlos-Blitzlichtgewitter bei der "Angermaier Trachten Nacht" in der Alten Kongresshalle. Trachtengigant Angermaier, zum 75. Bestehen setzt man neben Dirndl im angesagten Barbie-Style und fein-bestickten Lederhosen in Hellbeige auf: "Samt, Samt, Samt", erklärt Nina Munz, die gemeinsam mit ihrem Vater die Geschäfte leitet.

Bei der Vor-Wiesn-Gaudi unter anderem dabei: Giulia Siegel. Sie erschien in Sneakers zum Dirndl ("ich trage nur noch flache Schuhe") und brachte statt ihren Lebensgefährten Ludwig Heer den Reality-Star-Kollegen Calvin Kleinen mit.

Playmate und Schauspielerin Tanja Lanäus: "Meinen Körper benutze ich als Werkzeug"

Dreifach-Playmate (zierte im September das Playboy-Cover) und "Sturm der Liebe"-Darstellerin Tanja Lanäus (52) trug ein dezent roséfarbenen Dirndl. Sie verriet: "Meinen Körper benutze ich als Werkzeug für meinen Job und für Shootings".

Großer Auftritt: Topmodel Papis Loveday. Mit Lederhosn, Absatzstiefeletten und Bling-Bling. "Ich mische traditionelle Tracht mit Fashion, man darf schon gespannt sein aufs Oktoberfest!", versprach er und begrüßte Schauspieler und Regisseur Michel Guillaume mit Bussi-Bussi. Ryan-Gosling-Double Ludwig Lehner kam als Ken – und hatte die lebensgroße Filmfigur aus Pappe unterm Arm dabei.

Julia Kent bei Angermaier "Trachten Nacht": "Macht so richtig Lust aufs Oktoberfest"

Erster öffentlicher Auftritt: Schauspielerin Diana Herold mit Ehemann Michael Tomaschautzki nach dessen Herzinfarkt im Mai. "Ich lag 14 Tage im Koma und habe da einiges mitbekommen. Jetzt bin ich zu 95 Prozent wieder da".

Julia Kent, allen Pink-und-Rosa-Trends zum Trotz im flammend roten Angermaier-Dirndl, zur AZ: "Die Veranstaltung mit der pfiffigen, getanzten Trachtenmodenschau macht so richtig Lust aufs Oktoberfest, ist quasi eine Art Wiesn-Vorglühn", so die Schauspielerin. Apropos: noch neun Tage, bis es (endlich) wieder heißt: "O'zapft is!"

Welche weiteren Promis sich in München für die Wiesn warmfeierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.