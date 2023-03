Dieses sportliche Hobby teilt Jessica M'Barek mit Ehemann Elyas

Wie sieht der perfekte Urlaub aus? Für Jessica M'Barek gehört auf jeden Fall Action dazu, wie ihr neues gemeinsames Hobby mit Ehemann Elyas M'Barek zeigt. Auch Glamping-Fan Kim Hnizdo und Moderatorin Alena Gerber sind auf der Suche nach Abenteuer.

Die erste Frühlingssonne zeigt sich am Himmel und macht Lust auf Sommer und Leichtigkeit - ein idealer Zeitpunkt, über die nächste Reise nachzudenken. Wenn es um den perfekten Urlaub geht, spalten sich die Meinungen: Die einen steigen lieber im Luxushotel mit Spa und Roomservice ab, andere suchen das große Abenteuer und schwören auf Campingplatz-Romantik.

Auch bei Schauspielerin und Model Jessica M'Barek muss es nicht immer Luxus sein, wie das Model am Donnerstagabend (23. März) bei der Glamping-Party von Longchamp in München erzählt. Am besten sei aber ein Mix aus Luxus und Abenteuer: "Wenn ich an einem luxuriösen Ort bin, suche ich immer nach etwas, das mich wieder auf den Boden bringt. Ich lasse mir auf Reisen immer gerne ein Zeitfenster frei, in dem keine Pläne anstehen und alles passieren kann", so M'Barek. Auf der Veranstaltung stellte die französische Luxusmarke ihre Sommerkollektion vor; die Location war gemäß dem Motto mit Sand aufgeschüttet, an der Wand leuchtete der projizierte Sonnenuntergang.

Nächster Abenteuerurlaub steht schon an

In ihrer Kindheit habe die US-Amerikanerin oft mit ihrer Familie Camping-Urlaube gemacht: "Wir haben unser Zelt ausgepackt, sind Angeln und Klettern gegangen. Ich liebe es, Lagerfeuer zu machen, zu fischen und Zeit mit Familie und Freunden an der frischen Luft zu verbringen."

Der nächste Abenteuerurlaub steht auch bereits an: Gemeinsam mit Ehemann Elyas M'Barek (40) geht es über Ostern zum Kitesurfen in die Dominikanische Republik. "Wir haben vor Kurzem damit angefangen. Es macht total viel Spaß und man lernt es relativ schnell. Es braucht nur ein wenig Geschicklichkeit."

Kim Hnizdo ist großer Glamping-Fan

Auch Kim Hnizdo (27) stammt aus dem Team Camping, ist aber durch den Job auch Teil von Team Luxus geworden: "Glamping ist ein toller Kompromiss!", sagt das Model. Sie sei bereits eine richtige Glamping-Expertin: "Ich habe mal vier Tage lang am Rhein geglampt - zwar in Zelten, aber in total bequemen Betten. Tagsüber haben wir geangelt. Außerdem war ich auf Sizilien und in Südafrika beim Glamping - im Baumhaus."

Model Alena Gerber (33) liebt die Kombination aus beidem: "Selbst beim Luxusurlaub auf den Malediven sorge ich noch für eine gehörige Portion Abenteuer. Ich war zum Beispiel erst kürzlich auf Sansibar Wildpferde reiten - ein Abenteuer, an das ich den Rest meines Lebens denken werde. Aber zu ein wenig Luxus im Urlaub sage ich auch nicht Nein." Egal, wo es am Ende hingeht, eins muss bei Gerber immer mit im Gepäck sein: "Mein Bikini. Mir reicht ein kleiner Koffer mit vielen Bikinis und ein paar einfachen Sommerkleidchen zum Überwerfen."

Soulin Omar steht die Insektenphobie beim Camping im Weg

"Luxus ist schön, aber die Natur ist viel schöner", findet die ehemalige "GNTM"-Teilnehmerin Soulin Omar (22). "Ich neige eher dazu, eins mit der Natur sein zu wollen." Traditionelles Camping wäre allerdings nichts für die gebürtige Syrerin: "Ich habe leider eine echt schlimme Insektenphobie. Die Vorstellung von Camping und alles drumherum klingt toll, aber der Gedanke, dass ich einem Insekt über den Weg laufen könnte, steht mir im Weg. Ich bin auf jeden Fall Team Glamping."

Bei Model Gloria-Sophie Burkandt (24) kommt es ganz auf den Ort an: "Jeder liebt schöne Hotels, aber an manchen Orten zählt eben nur die Natur. Wenn die Natur schön ist, dann ist es egal, ob man im Zelt, der Ferienwohnung oder im Luxushotel schläft. Luxus ist schön, aber nicht überlebenswichtig. Und mit den richtigen Leuten ist es sowieso überall schön."