Diese Biker- und Lederjacken stehen hoch im Kurs

Leder- und Bikerjacken verpassen in der Übergangszeit jedem Alltags-Look ein stylisches Upgrade. Welche Schnitte und Farben jetzt im Trend liegen, verraten die Stars.

In der Übergangszeit von der kalten in die warme Jahreszeit kommen sie quasi jedes Jahr zum Einsatz: Lederjacken in sämtlichen Formen und Farben. Dieses Jahr kommt das It-Piece überwiegend oversized, used oder im angesagten Biker-Stil daher. So machen es Mode-Stars wie Hailey Bieber (26), Kendall Jenner (27) oder Elsa Hosk (34).

Lederjacken - used und oversized

Eine regelrechte Meisterin in Sachen Lederjacken ist zweifellos Hailey Bieber. Wer nach den neuesten Trends und Styling-Möglichkeiten sucht, . Bei einem ihrer jüngsten Looks kam etwa eine schwarze Oversize-Lederjacke mit lässigem Kragen und Gummibund zum Einsatz. Dazu trug Bieber eine kurze Shorts, ein lockeres Oversize-Sweatshirt mit Print sowie rote Socken, Sneaker und Sonnenbrille - ein durch und durch stimmiges Outfit.

Auch Model Kendall Jenner ist dem aktuellen Trend verfallen. mit Kragen und weiten Ärmeln kann sich zu Rollkragenshirt, Jeans, Cap und Sonnenbrille absolut sehen lassen.

Oft sind Lederjacken derzeit auch im sogenannten Used-Look zu finden. Bedeutet: Sie sehen ein wenig abgenutzt beziehungsweise abgetragen aus, was dem Ganzen noch mehr Lässigkeit, aber auch Vintage-Charakter verleiht.

Mehr Farbe mit Bikerjacken

Natürlich findet Hailey Bieber auch an den angesagten Bikerjacken Gefallen. mit roten und blauen Details sowie einem Print vom berühmt-berüchtigten rosarotem Panther auf dem Rücken ist definitiv ein modisches Highlight.

Dazu wirkt beinahe schlicht. Das schwarze It-Piece mit gelben Streifen an den Ärmeln matcht jedoch perfekt zu Hosks Kombi aus angesagter Baggy-Jeans, weißem Crop-Top und hellen Sneakern.

