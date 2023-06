Die "Mad Men"-Stars Jon Hamm und Anna Osceola haben geheiratet

Die Schauspieler Jon Hamm und Anna Osceola haben sich laut US-Medienberichten das Jawort gegeben. Die beiden "Mad Men"-Stars hatten sich Anfang des Jahres verlobt.

Die beiden Schauspieler Jon Hamm (52) und Anna Osceola (35) haben geheiratet. . Das US-Promiportal , die "Mad Men"-Co-Stars haben am Samstag den Bund fürs Leben geschlossen. Das Paar heiratete demnach im Anderson Canyon in der Region Big Sur. Dort ist den Medienberichten zufolge auch das Finale der Erfolgsserie "Mad Men" gedreht worden. Bei der Hochzeit sollen zahlreiche prominente Freunde des Paares anwesend gewesen sein, darunter "The Morning Show"-Schauspieler Billy Crudup (54), Marvel-Star Paul Rudd (54) und Comedian Tina Fey (53), heißt es bei "TMZ" weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Verlobung im Februar

Im Februar hatte "People" berichtet, dass sich Jon Hamm und Anna Osceola nach zwei Jahren Beziehung verlobt haben. Erst im vergangenen Jahr gaben die beiden Schauspieler ihr Red-Carpet-Debüt - bei der Oscar-Party von "Vanity Fair" im März. Anschließend zeigten sie sich regelmäßig zusammen bei Veranstaltungen. Kennengelernt haben sich die beiden dem Bericht zufolge schon im Jahr 2015, als die 35-Jährige eine kleine Nebenrolle in der Serie "Mad Men" spielte, in der Hamm von 2007 bis 2015 den Protagonisten Don Draper mimte.

Zuvor hatte sich Jon Hamm von seiner langjährigen Partnerin Jennifer Westfeldt (53) getrennt. Die beiden waren zwischen 1997 und 2015 zusammen. 2020 begann er laut "People", Osceola zu daten. Seit mehr als zwei Jahren sollen sie fest liiert sein. Zu den Heiratsplänen und zu der Hochzeit äußerten sich die beiden bislang noch nicht.