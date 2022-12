Die Geissens im AZ-Interview: "Katzenberger ist für uns keine Konkurrenz"

Die Geissens sind für ihre kultige Reality-Soap wieder auf Achse und erleben im TV jede Menge Abenteuer. Dabei haben sie auch einen Zwischenstopp in München gemacht. Mit der AZ haben Robert, Carmen, Shania und Davina über ihre Erlebnisse, Daniela Katzenberger und Netz-Hass gesprochen.

Seit 2011 flimmert TV-Familie Geiss bereits über die Bildschirme und hat sich über die Jahre eine beachtliche Fan-Base aufgebaut. Doch wie ticken der Selfmade-Millionär Robert, Ehefrau Carmen und die Töchter Shania und Davina abseits der Kameras? Die AZ hat Deutschlands beliebteste Reality-Familie zum Gespräch in München getroffen.

Familie Geiss füllt in London das Vakuum, "das Harry und Meghan hinterlassen haben"

AZ: Herzlichen Glückwunsch zur neuen Staffel. Seit elf Jahren und in über 300 Episoden zeigen Sie ihren Familien-Alltag im TV. Sind die Dreharbeiten zur Normalität geworden oder ist es noch etwas Besonderes?

ROBERT: Wir sind immer in der Welt unterwegs und erleben neue Geschichten und neue Orte. Dementsprechend haben wir auch viel Spaß bei der Sache.

Worauf dürfen sich die Fans in der neuen Staffel freuen?

CARMEN: Die Geissens sind wie immer lustig.

ROBERT: Wir zeigen den Menschen die Welt, wir sind viel rumgekommen. Direkt am Anfang der neuen Staffel haben wir London unsicher gemacht und haben den Thron übernommen. Das Vakuum, das Harry und Meghan hinterlassen haben, haben die Geissens gefüllt.

London, Istanbul, Dubai: Sie sind ja fast auf der ganzen Welt zu Hause. Können Sie Ihre Reisen noch genießen oder ist das für Sie mehr Business?

CARMEN: Auf jeden Fall genießen wir unsere Trips, wir sind ja nicht nur am Drehen.

ROBERT: Jeder der reist, kann am Ende auch was erzählen und jeder Trip macht uns aufs neue Spaß. Man erlebt ja immer wieder irgendwas Neues.

Robert Geiss sieht Daniela Katzenberger nicht als Konkurrenz

Sie sind aktuell auf einer Suche nach einem weiteren Wohnsitz. Die einen interessieren sich für London, die anderen für Dubai. Wäre München auch eine Alternative für Sie?

ROBERT: München wäre, glaube ich, keine Alternative. Wir sind mittlerweile seit 28 Jahren zufrieden in Monaco und haben in Saint Tropez unser wunderschönes Familienhaus. Wir suchen nur etwas für den Winter, um diese kalten Monate auch sonnig zu machen.

Gibt es in Ihrer Familie auch mal Streit, wenn Geheimnisse durch die Show gelüftet werden? In einer Folge sind Shania und Davina immerhin mit dem Elektroflitzer gegen die Wand eines Parkhauses gekracht und wollten das vor Ihnen geheim halten…

ROBERT: Richtige Streits gibt es deshalb bei uns eigentlich nicht. Das sind natürlich Geschichten, die selten passieren, und am Ende ist es dann doch lustig.

CARMEN: Das haben die beiden ja auch süß gemacht, das muss man schon sagen.

Das Reality-TV-Business ist hart umkämpft. Gibt es denn auch eine Art Konkurrenz zu anderen Formaten, wie etwa Daniela Katzenberger?

ROBERT: Nein, es gibt keine Konkurrenz für die Geissens. Unserer 341 Folgen, die inzwischen ausgestrahlt wurden, sprechen für sich. Weltweit gibt es keine Reality-Show, die so viele Episoden erfolgreich im TV ausgestrahlt hat.

CARMEN: Im Reality-TV-Business macht jeder sein eigenes Ding. Wir reisen viel, die Katzenbergers machen Mallorca unsicher. Da braucht keiner eifersüchtig zu sein, denn jede Doku-Soap ist für sich interessant und hat auch seine eigenen Fans.

Carmen Geiss stellt klar: "Der Hater ist genauso wichtig wie der Fan"

Sie genießen Ihr Luxusleben in vollen Zügen, das schürt bei manchen Menschen Neid. In den sozialen Medien werden Sie oft dafür attackiert. Passiert das auch im echten Leben, dass Hater Sie konfrontieren?

ROBERT: Nein. Im Normalfall passiert das nicht. Die Menschen, welche Hassnachrichten verbreiten, verstecken sich in der Regel hinter ihrem Computer und wollen ihr eigenes Gesicht nicht zeigen.

CARMEN: Ich glaube, das ist bei jedem so. Da kann sich keiner von freisprechen, dass er Hasskommentare bekommt, aber die gehören einfach dazu. Der Hater ist für mich genauso wichtig wie der Fan.

Herr Geiss, wie oft wird Ihnen eigentlich von Fremden "Roooooobert" hinterhergerufen?

ROBERT: (lacht) Sehr oft. Ich glaube, das ist das Schlagwort überhaupt für viele Fans. Das passiert mindestens jeden zweiten Tag. Ich kann darüber aber lachen und ich glaube, ich bin einer der wenigen, der in Deutschland den Namen "Robert" wieder populär gemacht hat.

CARMEN: Nicht du hast den Namen populär gemacht, das war doch ich. (lacht)

Shania und Davina Geiss: "Wir hatten in Monaco ein ganz normales Leben"

Shania und Davina, Sie sind vor den Augen der TV-Zuschauer erwachsen geworden, wie hat Sie diese Popularität geprägt?

SHANIA: Weil wir damit aufgewachsen sind, ist das für uns ganz normal. Obwohl wir in Deutschland sehr bekannt sind, hatten wir in Monaco ein ganz normales Leben, sind zur Schule gegangen. Keiner wusste, wer wir sind.

DAVINA: Ich sage immer, wir haben zwei Leben: Eines in Deutschland mit der Popularität und eines in Monaco, wo uns keiner kennt.

Hatten Sie durch Ihre Reality-Show Probleme damit, Freundschaften aufzubauen?

DAVINA: Nein, überhaupt nicht. In Monaco gibt es keine Neider, denn die meisten haben mehr als wir.

SHANIA: Nach einer Weile wissen die Leute schon, dass wir in Deutschland bekannt sind und was wir machen, aber das interessiert keinen wirklich.

Robert Geiss als Schwiegerpapa: "Ich habe ein scharfes Messerset!"

Frau Geiss, Sie sind ja schon eine Löwen-Mama. Wie geht es Ihnen bei dem Gedanken, dass sich Ihre Töchter der Bewertung der Öffentlichkeit aussetzen, was auf Social-Media-Plattformen automatisch passiert?

CARMEN: Ich bin sehr stolz darauf, dass Shania und Davina in den sozialen Medien so gut ankommen und viele Follower haben. Das ist heute ein ganz anderes Leben, Instagram und Co. sind inzwischen völlig normal geworden. Das machen die beiden schon sehr gut.

Ihre Töchter sind inzwischen im Alter, in dem man auf Dates geht. Wie ticken Robert und Carmen Geiss als Schwiegereltern? Sollten sich zukünftige Partner in Acht nehmen?

ROBERT: (lacht) Ich habe ein scharfes Messerset!

CARMEN: Ich denke, dass irgendwann der Richtige kommen wird, aber meine Kinder möchten ihre Kindheit noch ausleben. Ihnen ist es momentan, nicht wie bei mir damals, nicht wichtig, einen festen Partner an ihrer Seite zu haben. In ihrem Alter war ich immerhin schon drei Jahre mit meinem Ehemann zusammen.

Herr Geiss, Sie haben vor wenigen Wochen über ihr Vermögen von über 100 Millionen Euro gesprochen. Bei Google lautet eine beliebte Suchanfrage auch: "Robert Geiss Vermögen". Warum ist das für so viele Leute interessant? Eigentlich spricht man ja nicht über Geld…

ROBERT: Fakt ist, man redet nicht über Geld, man hat Geld, man verdient Geld. Ich glaube, ich habe in meinem Leben viel geleistet, viel erfolgreich auf die Reihe bekommen, dass ich mich daran auch erfreuen kann.

Die neuen Folgen von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" laufen ab 2. Januar 2023, immer montags, 20.15 Uhr bei RTL2