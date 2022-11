Die ganze Wahrheit: Heinz Winklers Tod löst Familien-Drama aus

Der rätselhafte Tod des Sterne-Kochs löst ein Familiendrama aus. Seine Frau hat Hausverbot, seine Freundin ist "zerstört". Die Details zu seinem Unfall – und wer sein Nachfolger wird.

Es klingt wie eine Neuauflage der Kult-Serie "Der Denver-Clan" aus Hollywood, dabei ist es eine dramatische Geschichte aus Aschau.Der plötzliche Tod von Sterne-Koch Heinz Winkler (†73) wirft nicht nur Fragen auf, sondern löst auch eine Familienfehde aus. Was ist da los?

Familienfehde nach Tod von Heinz Winkler

In seiner Residenz war es ein offenes Geheimnis, außerhalb der kulinarischen Oase dürfte es überraschen: Winkler lebte mit seiner dritten Frau Daniela, die intern nur "Nummer 3" genannt wird, unter einem Dach, doch die beiden waren längst getrennt - und Winkler bereitete die Scheidung vor.

Heinz Winkler mit Ehefrau Daniela Hain. Die hat Hausverbot in der Residenz von Winklers erster Ehefrau Evi bekommen. © imago

Verliebt in Nachwuchs-Talent Alicia Maas

Denn er hatte sich schon vor über zwei Jahren bis über beide Ohren verliebt – in Nachwuchs-Talent Alicia Maas (26), die bei ihm vor fünf Jahren ihre Lehre angefangen hat und aktuell als Sous-Chefin arbeitet.

Erste Ehefrau und Sohn freuten sich über Winklers Glück

Seine Familie, Ehefrau Nummer 1 Evi (arbeitet in der Geschäftsführung der Residenz) und Sohn und Restaurantleiter Alexander freuten sich für Heinz und sein neues Glück, denn sie wussten, dass es Alicia ernst mit ihm meinte - weder an Ruhm und Reichtum noch an seinen Immobilien (Mallorca, Südtirol, Salzburg) interessiert war.

Heinz Winkler mit seiner ersten Ehefrau Evi. © Schneider-Press

Seit 72 Wochen krankgeschriebener Mitarbeiter war bei Zusammenbruch dabei

Am Donnerstagabend trank Winkler mit einem Mitarbeiter, der gut vertraut mit Winklers Ehefrau Daniela (Hochzeit 2018) und seit 72 Wochen krankgeschrieben ist, nach der Arbeit noch ein paar Gläser.

Während Alicia weiter in der Küche werkelte, stolperte Winkler auf dem Weg zum Auto (der Mitarbeiter wollte ihn in Winklers Porsche heimfahren) über eine kleine Bordsteinkante und stürzte.

Ein Fremdverschulden ist auszuschließen

Der traurige Rest ist bekannt: Herzinfarkt. Notarzt. Künstliches Koma. Multiorganversagen. Eine erste Obduktion ergab, dass an Winklers Tod Fremdverschulden auszuschließen ist.

Alicia ist nach Winklers Tod "zerstört und völlig fertig"

Alicia sei, heißt es aus Residenz-Kreisen zur AZ, "zerstört und völlig fertig". Mit ihr wollte der Spitzenkoch nach Italien ziehen und die Amore genießen.

Verhältnis belastet: Winklers Ehefrau hat Hausverbot

Seit dem Tag des Unfalls habe Winklers Frau Daniela Hausverbot in der Residenz, heißt es dort. Absender demnach: Evi Winkler und Sohn Alexander. Der Grund: Daniela soll nach dem Unfall in die Residenz gestürmt sein und eine Szene gemacht haben. Das Verhältnis zur Winkler-Familie gilt seit Längerem als belastet.

Armin Karrer wird Küchenchef

Während Alexander und Evi Winkler eine große Trauerfeier in Aschau planen, steht zumindest ein Nachfolger als Küchenchef fest: Armin Karrer (54) hat mit Winkler schon im Tantris zusammengearbeitet und versucht ab sofort, die riesige Lücke, die die Kochkunst-Legende hinterlässt, etwas zu füllen.