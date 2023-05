Die AZ in London vor Ort: Royaler Ausnahmezustand auf den Straßen

König Charles III. wird gekrönt, in London herrscht Ausnahmezustand: AZ-Reporterin Julia Wohlgeschaffen ist vor Ort und berichtet live aus den Straßen Londons.

Solche Szenen ereignen sich in London selten: Manche Royal-Fans haben schon vor Tagen ihr Lager an der Prozessionsroute aufgeschlagen, um einen Blick auf King Charles III. und Königin Camilla in ihrer Kutsche werfen zu können. Andere kündigten an, am Krönungstag mit großen gelben Plakaten gegen die Monarchie zu protestieren. Eins ist sicher: In London herrscht absoluter Ausnahmezustand und die Welt blickt gebannt nach England, denn heute findet in der Westminster Abbey die Krönung von König Charles III. statt. AZ-Reporterin Julia Wohlgeschaffen ist vor Ort und hat mit den Menschen in den Straßen gesprochen.

Passanten verkleiden sich als Königin und König

Viele Schaulustige haben sich trotz Regen in Schale geschmissen, wie hier am Trafalgar Square. Mehrere Passanten tragen Kostüme. Heiß begehrt sind Königsmäntel und Kronen in unterschiedlichen Größen, Formen und Stoffen.

Warten auf den echten Monarchen: Ein Passant hat sich als König verkleidet © jw

Schaulustige kämpfen um den besten Platz für einen kurzen Blick auf König Charles. © jw

Demonstrationen am Rande der Krönung von Charles

Daniel Riley (16), Schüler, protestiert am Samstag am Trafalgar Square.

Daniel Riley (16), Schüler, protestiert am Trafalgar Square gegen die Monarchie. © jw

Der AZ sagt er: "Ich finde es unfair, dass wir so viel Geld für diese riesige Parade zahlen. So viele Menschen hier sind auf die Tafel angewiesen und diese eine Familie bekommt so viele staatliche Mittel. Es ist das erste Mal, dass ich protestiere, ich bin seit 8 Uhr hier." Immer wieder sind auch sehr laute Sprechchöre zu hören: "Not my king."Eine Demonstrant läuft durch die Menschenmenge der Royal-Fans, wird aber von Hunderten lautstark ausgebuht.

Schlechtes Wetter zur Krönung: Regen in London

Fans, Demonstranten und Journalisten müssen im Regen ausharren, um einen Blick auf König Charles und die Königsfamilie erhaschen zu können.

Konzentriert: Ein Kameramann schützt sein Equipment vor dem Regen © jw

Die Briten und internationale Gäste sind vorbereitet. In London muss man schließlich mit Regen rechnen. Eigentlich alle haben Schirme und Regencapes dabei. Die Stimmung bei den Royal-Fans ist euphorisch. Vom Regen lässt sich hier niemand den Tag verderben: die Leute singen "Singing in the rain."

Sicherheitsgefühlt: Polizisten in der Menge

Überall haben sich Polizisten unter die Leute gemischt, man sieht die Bobbies alle zwei Minuten – und man fühlt sich sicher, berichtet die AZ-Reporterin.