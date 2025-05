Dick Van Dyke: Darum ist ein langes Leben ein Fluch

"Mary Poppins"-Star Dick Van Dyke feiert im Dezember seinen 100. Geburtstag. Jetzt sprach der berühmte Schauspieler darüber, warum ein so langes Leben gleichzeitig auch ein Fluch sein kann.

Dick Van Dyke (99) startete 1964 als Bert in Disneys "Mary Poppins" durch. Inzwischen ist der US-amerikanische Film- und Fernsehschauspieler knapp ein ganzes Jahrhundert auf der Welt. Bei einer Veranstaltung in Kalifornien sprach der weltbekannte Star nun darüber, dass es durchaus seine Schattenseiten habe, so alt zu werden. Er feiert im Dezember seinen 100. Geburtstag.

Bei der Veranstaltung "Dick & Arlene Van Dyke Present Vandy Camp" verriet der 99-Jährige in einer gemeinsamen Fragerunde mit seiner Frau Arlene Van Dyke (53), dass er und sein langjähriger Freund Ed Asner (1929-2021) an einem Remake der Komödie "Ein seltsame Paar" von 1968 gearbeitet hätten. Doch dann sei Asner im August 2021 im Alter von 91 Jahren verstorben.

Der Fluch 100 Jahre alt zu werden

"Es hätte so viel Spaß gemacht, aber wir haben es verpasst. Ich habe viele Freunde verloren", resümierte Dick Van Dyke nun in Malibu. Seine Frau fügte laut "People" noch hinzu: "Er hat alle überlebt. Das ist der Fluch, fast 100 Jahre lang zu leben." Ihr Ehemann sei jedoch "immer noch so positiv", obwohl er im Laufe der Jahre so viele geliebte Freunde und Co-Stars verloren habe. "Nun, das Leben war gut zu mir. Ich kann mich nicht beschweren", antwortete er auf ihre Frage, was das Geheimnis hinter seiner positiven Einstellung sei.