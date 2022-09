Diane Kruger trotzt in stylischem Lederkleid dem Regen

Diane Kruger hat bei ihrem ersten Auftritt beim San Sebastian Filmfestival alle Blicke auf sich gezogen. In einem stylischen Lederkleid und mit weißer Sonnenbrille trotzte sie dem Regen.

Diane Kruger (46) hat bei ihrer Ankunft auf dem San Sebastian Filmfestival in Spanien am Freitag alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin, die das Filmfestival mit Partner Norman Reedus (53) beehrt, trug bei ihrem ersten Auftritt ein schwarzes Minikleid aus Leder mit durchgehendem Reißverschluss. Dazu kombinierte sie einen langen schwarzen Mantel und eine schwarze Baskenmütze, die sie vor dem Regen schützten.

Weißes Accessoire als Hingucker

Kruger ließ sich ansonsten nicht von dem Wetter beirren und komplettierte ihren stylischen Look mit einer weißen Sonnenbrille und spitzen Riemchen-Pumps in Weiß. Passend zum Lederkleid trug sie zudem eine mit Nieten besetzte, schwarze Lederhandtasche. Auf dem Filmfestival bewirbt Kruger ihren neuesten Film "Marlowe", in dem sie die Rolle der Clare Cavendish spielt und der am kommenden Samstag Premiere feiert. Im Film von Neil Jordan (72) ist auch Liam Neeson (70) zu sehen, der den Privatdetektiv Philip Marlowe spielt und von Cavendish beauftragt wird, ihren Liebhaber aufzuspüren.