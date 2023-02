Demi Lovato und Jordan Lutes feiern glamouröses Red-Carpet-Debüt

Popstar Demi Lovato und der kanadische Musiker Jordan Lutes haben sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Bei einer Gala vor den Grammys turtelten die beiden eifrig und präsentierten sich dabei in glamourösen Outfits.

Popstar Demi Lovato (30) hat sich erstmals mit Partner Jordan Lutes auf dem roten Teppich gezeigt. Am Samstagabend bei der jährlichen Pre-Grammy-Gala von Clive Davis (90) in Los Angeles turtelten sie miteinander und machten ihre Beziehung offiziell. Lovato teilte ein Foto von sich und Lutes auch in einer Instagram-Story.

Ein Traum in Schwarz

Lovato präsentierte sich in einem schwarzen trägerlosen Kleid mit einem asymmetrischen herzförmigen Ausschnitt. Die Robe war an der Taille gerafft und hatte an einer Seite elegante Rüschen. Der Popstar kombinierte dazu eine schwarze Clutch und trug die schwarzen Haare zu Wellen gestylt.

Lutes hielt es klassisch in einem schwarzen Anzug mit einem weißen Button-Down-Hemd. Der Kanadier verteilte zahlreiche Küsse an Lovato, das Paar zeigte sich sehr verliebt.

Beziehung seit Sommer öffentlich

Lovato und Lutes sind schon länger befreundet, bei ihrem letzten Album "Holy Fvck" arbeiteten sie zusammen. Im Sommer machten sie ihre romantische Beziehung dann öffentlich. Seitdem teilten sie bereits eine Reihe von Fotos mit dem jeweils anderen in den sozialen Medien.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Baby", schrieb Lutes, der sich mit Künstlernamen Jutes nennt, am 20. August auf Instagram zu einem Foto mit ihm und Lovato. "Du bist ein 30 Jahre altes Luder und ich bin der glücklichste Trottel der Welt, weil ich dich mein nennen darf. Dich zum Lachen zu bringen, ist meine neue Obsession geworden, weil dein Lächeln buchstäblich meine Depressionen heilt", erklärte er.

"Ich bin so stolz auf dich, dass du nicht nur alles überlebt hast, was du durchgemacht hast, sondern auch an der Spitze stehst und dein gesündestes, glücklichstes und süßestes Selbst geworden bist. Und das ist alles du, Baby", sagte er. "Ich bin nur hier, um dich zu unterstützen und dumme Dad-Witze zu erzählen, wenn es nötig ist. Du bist mehr als deine Musik, mehr als deine Stimme, mehr als ein wunderschönes Gesicht. Du bist alles. Ich liebe dich", so Lutes.

"Du bist der beste feste Freund der Welt", antwortete Lovato. "Ich bin einfach so dankbar, dass ich dich mein nennen darf, denn ich habe noch nie in meinem Leben so gelacht, ich habe noch nie so viel gelächelt und mein Herz ist ständig so voller Liebe mit dir", schwärmte der Popstar. "Ich liebe dich Schatz... so sehr!"

Lovato und Lutes haben in den letzten Monaten mehrere Dates in Disneyland gehabt und einen tropischen Strandurlaub genossen.