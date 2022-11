Das 50-Millionen-Erbe von Heinz Winkler: So wird der Nachlass verteilt

Heinz Winkler (†73) hinterlässt sehr viel Geld – und sehr viele Immobilien. Doch wer erbt was vom Sternekoch? Die Details.

Sie hat einen Vertrag für lebenslanges Wohnrecht in seiner Villa: Sterne-Koch Heinz Winkler († 73) mit seiner dritten Ehefrau Daniela vor seinem Privathaus in Aschau.

Am 28. Oktober starb Sternekoch Heinz Winkler (†73) völlig unerwartet. Seitdem kämpft seine Familie gegen den tiefen Schmerz, bereitet die große Trauerfeier am 21. November vor – und das Testament liegt seitdem beim Notar und wird geprüft.

Die große Frage für alle Beteiligten lautet: Wer erbt was? Der Spitzenkoch (Residenz in Aschau) hinterlässt sehr viel Geld – und sehr viele Immobilien. Nach AZ-Informationen geht es um ein Erbe von 50 Millionen Euro!

Evi Winkler (M.) und Sohn Alexander (r.). © Schneider-Press

Dritte Ehefrau von Heinz Winkler hat lebenslanges Wohnrecht in Pracht-Villa

Das Komplizierte: In dritter Ehe war Winkler (drei Söhne aus den beiden früheren Ehen mit Evi und Denise) mit Daniela verheiratet, die beiden wohnten zusammen, l(i)ebten aber getrennt – da er sein neues Liebesglück mit Sous-Chefin Alicia Maas gefunden hatte.

Nach AZ-Informationen soll Daniela Winkler von ihrem Mann in einem Vertrag zugesichert worden sein, dass sie lebenslanges Wohnrecht in seiner Pracht-Villa in Aschau hat.

Was erbt Sohn Konstantin?

Dazu soll er ihr – allerdings in beiden Fällen nur mündlich – die Immobilie auf Mallorca und auch das neu erworbene Haus in der Toskana (28 Schlafzimmer) versprochen haben.

Allerdings gut möglich, dass Winkler sein Testament noch mal verändert hat – und Freundin Alicia darin bedacht hat.

Fakt ist: Die Immobilie in Salzburg bekommt sein jüngster Sohn Konstantin, das ist bereits schriftlich fixiert.

Familienzoff: Darf Heinz Winklers Witwe zur Trauerfeier kommen?

Noch in diesem Jahr dürften die Erben vom Nachlassgericht angeschrieben werden. Bis dahin versucht die verzoffte Familie – die gegenseitigen Vorwürfe lauten, dass die andere Seite nur aufs Geld aus sei – eine weitere Annäherung.

Nach AZ-Informationen hat die Familie mit Daniela, die nach dem Sturz ihres Mannes vor seinem Tod Hausverbot in der Residenz bekommen hat, abgesprochen, dass sie nun doch zur Trauerfeier für ihren Mann kommen darf.