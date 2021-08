Danny Liedtke: Warum ist der "Promi Big Brother"-VIP eigentlich berühmt?

Bei "Promi Big Brother" 2021 präsentiert sich Danny Liedtke als aufgeweckte Quasselstrippe. Was ist über sein Privatleben bekannt? Hat er eine Freundin oder ist er Single? Woher kennt man ihn eigentlich?

Mit seinen maschinengewehrartigen Quasseltiraden scheint Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021 so manchem Bewohner auf die Nerven zu gehen. Warum ist der 31-Jährige überhaupt berühmt und wie tickt er privat?

Danny Liedtke im TV: So wurde er berühmt

Bereits 2012 schaffte Danny Liedtke den Sprung in eine beliebte Reality-Doku-Soap. Für "X-Diaries" drehte er zwei Monate auf Ibiza und stand als Kevin Bochow vor der Kamera. Da diese Rolle bei den Zuschauern offenbar ankam, spielt er diese seit 2013 bei "Köln 50667" und tauchte auch in dem Ableger "Leben.Lieben.Leipzig" auf.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hämatophobie: Danny Liedtke hat Angst vor Blut

Vor seiner Karriere im TV wollte Danny Liedtke eigentlich einen bodenständigen Beruf erlernen. Nach seinem Realschulabschluss begann er eine duale Ausbildung zum Sozialassistenten. Diese musste er allerdings aufgrund von Hämatophobie abbrechen, denn Danny kann kein Blut sehen. Auch seine zweite Ausbildung zum Metzger konnte er aufgrund dieser Angststörung nicht beenden.

Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" 2021

Zum Glück hat es für den 31-Jährigen mit einer Laufbahn im TV geklappt. Aktuell versucht er sich auch im Trash-Fernsehen und ist neben Melanie Müller, Danni Büchner und Eric Sindermann bei "Promi Big Brother" 2021 zu sehen.

Hat Danny Liedtke eine Freundin?

In der Sat.1-Show fühlen die VIP-Kandidaten Danny Liedtke in Bezug auf sein Liebesleben auf den Zahn. Der Reality-Star ist seit Jahren Dauersingle und erklärt dazu: "Wenn du jeden Tag am Arbeiten bist, dann bist du auch mal froh, wenn du zu Hause bist und deine Ruhe hast. [...] Ich habe immer Probleme, wenn es um eine Beziehung geht, ich bin eigentlich nicht beziehungsfähig."

Danny gesteht auch, dass er Vertrauensprobleme bei Dates habe, da er nicht wisse, ob Frauen nur aufgrund seines Promistatus an ihm interessiert seien. Er versuche allerdings, daran zu arbeiten, um irgendwann eine Beziehung führen zu können.

Haarausfall: Danny Liedtke offenbart Transplantation

Im TV präsentiert sich der Reality-Star mit vollem und langem Haar. Das war aber nicht immer so, wie er bei "Promi Big Brother" im Gespräch mit Jörg Draeger offenbart. Danny Liedtke litt an Haarausfall und ließ sich deshalb sogar Haare vom Hinterkopf transplantieren. "Ich hatte echt kaum noch Haare auf dem Kopf."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Den Eingriff hat sich der TV-Star auch einiges kosten lassen. Wie er weiter erzählt, habe er pro Behandlung 3.000 Euro bezahlt, insgesamt habe die Transplantation 12.000 Euro gekostet.