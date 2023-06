Danny DeVito und Ex-Frau sind Großeltern geworden

Das frühere Ehepaar Danny DeVito und Rhea Perlmann freut sich über das erste Enkelkind. Die stolze Großmutter berichtete jetzt über ihre Enkelin namens Sinclair Lucille.

Schauspieler Danny DeVito (78) und seine Ex-Frau Rhea Perlman (75) sind zum ersten Mal Großeltern geworden. Wie die Schauspielerin in einem Podcast verraten hat, kam die Enkeltochter vor einigen Wochen zur Welt.

Die Enkelin heißt Sinclair Lucille

Perlman enthüllte die Baby-Nachricht im Podcast (62). Auf die Frage, was das Beste an ihrem Alter sei, sagte sie: "Dass meine Kinder erwachsen sind und eines von ihnen ein Enkelkind hat". Mit DeVito hat Perlman einen Sohn und zwei Töchter. Welches Kind Nachwuchs bekam, verriet sie nicht. Es scheint sich um eine der beiden Töchter zu handeln, denn sie erzählte: "Sie haben den Nachnamen DeVito behalten, obwohl sie verheiratet ist und ihr Mann nicht DeVito heißt, aber das haben sie gewählt." Das kleine Mädchen trage den Namen Sinclair Lucille DeVito. Sie sei vor sieben Wochen geboren worden.

Sie möchte "Oma Rhee Rhee" genannt werden

Dass sie nun Großmutter ist, sei "unglaublich". Die Schauspielerin sagte: "Alle haben gesagt, dass es dein Leben verändern wird, wenn du ein Enkelkind bekommst, und das tut es auch." Sie empfinde ein tiefes Gefühl der Liebe, wie sie es auch bei der Geburt ihrer drei Kinder gespürt habe. Sie freue sich nun, viel Zeit mit ihrer Enkeltochter verbringen zu können. "Wir wohnen ziemlich nah beieinander. Ich wohne im Osten von LA und sie auch, also ist es eine einfache zehnminütige Fahrt." Zu sehr einmischen in die Erziehung der Kleinen möchte sie sich aber nicht. Ihr Motto laute: "Sei für sie da, in jeder Situation, in der sie dich brauchen. Aber überfordere sie nicht." Dafür hat sie schon eine klare Vorstellung, wie ihre Enkeltochter sie nennen soll: "Oma Rhee Rhee" oder einfach nur "Rhee Rhee".

Perlman und DeVito heirateten 1982 nach neunjähriger Beziehung und galten lange als das Powerpaar Hollywoods. Im Oktober 2012 trennte sich das Paar jedoch nach 30 Jahren Ehe. Im März 2013 kam es zwar zur Versöhnung, jedoch zerbrach die Ehe vier Jahre später endgültig. Sie haben die gemeinsamen Kinder Jacob (34), Grace (37) und Lucy (39).