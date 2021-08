Danni Büchner privat: Hat die TV-Auswanderin nach Ennesto Monté Freund?

Daniela Büchner hat bereits in einigen TV-Shows für Furore gesorgt. Auch ihre Beziehung zu Ennesto Monte schaffte es in die Schlagzeilen. Sind die beiden noch zusammen? Hat sie einen neuen Freund? Wie tickt sie privat?

Seit ihrem ersten Auftritt bei "Goodbye Deutschland" steht Daniela Büchner im Rampenlicht Dass sie eine große Klappe hat und sagt, was sie denkt, hat sie schon in dem ein oder anderen Trash-Format bewiesen. Aber was ist über ihr Privatleben bekannt?

Mit Jens Büchner (†49) startete Daniela Büchner ihre TV-Karriere

2015 lernte Daniela auf einem Stadtfest in Delmenhorst Jens Büchner kennen, der bereits als Schlagersänger und TV-Star bekannt war. Mit ihm zusammen war sie in der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" zu sehen. Das Paar bekam zwei gemeinsame Kinder und heiratete 2017.

Ein Jahr später ereilte Daniela Büchner ein schwerer Schicksalsschlag, als Jens nach einer Lungenkrebserkrankung im Herbst 2018 starb. Auf Instagram erinnert sie regelmäßig an ihren verstorbenen Ehemann. "Du warst / bist der einzige Mensch, der so verrückt war, der so mutig war, Wege zu gehen, die FAST nicht zu bewältigen waren", schrieb sie zu seinem 51. Geburtstag im Jahr 2020.

Daniela Büchners erster Mann ebenfalls verstorben

Daniela Büchner musste diese traurige Erfahrung des Verlustes bereits zweimal durchleben. Auch ihr erster Ehemann Yilmaz Karabas verstarb 2009 plötzlich an Herzversagen. "Es ist so furchtbar. Vor neun Jahren starb plötzlich mein erster Mann im November mit 34 Jahren an Herzversagen und jetzt im November Jens", erklärt die 41-Jährige 2018 gegenüber "Bild".

Mit Yilmaz Karabas hat Daniela drei Kinder, Joelina, Volkan und Jada.

Wie viele Kinder hat Daniela Büchner?

Anfang 2016 wurden Jens und Daniela Büchner Eltern von Zwillingen. Zu den drei Kindern aus ihrer ersten Ehe mit Yilmaz Karabas kamen Jenna Soraya und Diego Armani dazu. Die beiden mussten per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Ursprünglich war Daniela mit Drillingen schwanger, hatte aber während der Schwangerschaft ein Kind verloren, wie Jens während seines Aufenthalts im Dschungelcamp 2017 enthüllt hatte.

Daniela Büchner im "Sommerhaus der Stars" 2018

2018 zog das TV-Paar Jens und Daniela Büchner in die Villa von "Das Sommerhaus der Stars". Dort kämpften sie gegen andere Promi-Pärchen wie Patricia Blanco und Nico Gollnick, Micaela Schäfer und Felix Steiner oder Frank und Elke Fussbroich. Mit letzteren verbindet Daniela bis heute eine enge Freundschaft.

Wichtiges Einkommen: Deshalb zog Daniela Büchner 2020 ins Dschungelcamp

Bereits 2019 hatte Daniela ein Angebot für das Dschungelcamp. Allerdings verstarb zwei Monate vor Start ihr Mann, weshalb RTL ihr angeboten hatte, ein Jahr später bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" anzutreten. Tatsächlich zog sie dann 2020 in den australischen Dschungel und polarisierte mit ihrem Auftritt bei Mitstreitern und Zuschauern.

Bei der Wiedersehens-Show erklärte die TV-Auswanderin, warum sie trotz der Trauer um Ehemann Jens beim Trash-Format mitgewirkt hatte: "Ich bin in einer Situation, in der ich für meine Familie arbeiten muss. Und natürlich muss man viel trauern. Aber mein Gespartes, das ich hatte, hat irgendwann nicht mehr ausgereicht. Und da nimmst du Sachen wahr, auch wenn du emotional gar nicht so stark bist und du das weißt."

Nach Beziehung zu Ennesto Monté: Hat Daniela Büchner einen neuen Freund?

Ende 2020 verkündete Danni Büchner, erstmals seit dem Tod von Ehemann Jens, wieder verliebt zu sein. Als ihren neuen Freund stellte sie Ennesto Monté, der im Trash-TV kein Unbekannter ist, vor. Doch nach langem Beziehungs-Wirrwarr trennten sich die beiden im Juli 2021 endgültig. Gemeinsame Pärchenfotos auf ihren Instagram-Kanälen sind inzwischen gelöscht.

Neuer Mann macht Daniela Büchner glücklich

Ob Daniela aktuell einen neuen Freund hat, ist nicht bekannt. Allerdings sprach sie in "Promi Big Brother" 2021 darüber, dass sie Interesse an einem Mann aus Mallorca habe. Die TV-Auswanderin beschrieb ihn als "Fu**boy".

Daniela Büchner ist bei "Promi Big Brother" 2021 dabei

Dieses Jahr ist Daniela Büchner das erste Mal seit dem Dschungelcamp wieder in einer VIP-Trash-Show zu sehen. Sie ist bei "Promi Big Brother" 2021 dabei und tritt gegen Kandidaten wie Melanie Müller und Marie Lang an.