Daniel Aminati spricht über Krebs und Metastasen: Wie steht es um seine kranke Ehefrau?

Die Diagnose war ein Schock! Bei der Ehefrau von "Taff"-Moderator Daniel Aminati ist schwarzer Hautkrebs festgestellt worden. Nur wenige Monate zuvor ist Patricia Eva Mutter der gemeinsamen Tochter geworden. Jetzt bangt die Familie um die 29-Jährige.

Normalerweise kennt man Daniel Aminati als gutgelaunten Moderator von "Taff", doch erneut trifft ihn ein Schicksalsschlag. "Als ich erfahren habe, dass meine Frau bösartigen Hautkrebs hat, war ich wie gelähmt", so der 49-Jährige in "Bild". "Aber es bringt nichts, sich jetzt verrückt zu machen. Meine Frau lebt, und das wird sie auch weiterhin."

Bösartiger Hautkrebs: Daniel Aminatis Ehefrau ist noch keine 30 Jahre alt

Patricia Eva konnte den Bericht der Ärzte anfangs überhaupt nicht glauben: "Es hat sich fast unwirklich angefühlt. Ich bin doch jung, bin glücklich, lebe gesund, ernähre mich gesund, mache viel Sport. Es war, als ob es hier gar nicht um mich gehen würde."

Immuntherapie für Patricia Eva nach der Diagnose schwarzer Hautkrebs

Die Diagnose schwarzer Hautkrebs trifft die frischgebackene Familie. In der kommenden Woche stehen für die 29-Jährige noch mal eine Reihe von Untersuchungen an. "Erst dann wissen wir, wie es weitergeht. Sicher ist im Augenblick nur, dass es eine Immuntherapie geben wird."

Erst im August verlor Daniel Aminati seine Schwester Deborah

Für "Taff"-Moderator Daniel Aminati war 2022 ein turbulentes Jahr. Im April vergangenen Jahres heiratete er seine – damals schwangere – Patrice Eva (29). Wenige Wochen bevor Tochter Charly Malika das Licht der Welt erblickte, erlitt der ProSieben-Moderator aber eine furchtbare Familien-Tragödie: Er verlor seine kleine Schwester Deborah, die am 3. August mit nur 46 Jahren in Westafrika verstarb.

"Meine Schwester starb nach jahrzehntelangem exzessivem Alkoholkonsum. Ihr Körper und ihre Seele waren total ausgelaugt und müde", sagte Daniel Aminati später in einem "Bild"-Interview.

Erneuter Schicksalsschlag: Daniel Aminatis Ehefrau Patricia Eva hat Hautkrebs

"Nach dem so intensiven letzten Jahr, das voller Höhen und Tiefen war, traf uns nun die nächste Nachricht unerwartet und hart. Eine Routineuntersuchung meiner Frau Patrice Eva ergab die Diagnose: bösartiger (schwarzer) Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat," schrieb Daniel Aminati am Sonntag in einem Post auf Instagram.

"Die OP am Hals ist inzwischen gut verlaufen. Der Tumor und einige Lymphknoten wurden entfernt. Leider muss Patrice nun weitere Behandlungen und eine langwierige intensive Immuntherapie über sich ergehen lassen. Sie ist unglaublich tapfer und begegnet diesem Schicksalsschlag mit einer bewundernswerten Zuversicht", fuhr der Moderator fort. Der Leidensweg seiner Liebsten sei jedoch noch lang, führt Aminati weiter aus: "Die nächsten Monate werden herausfordernd, aber bei aller Ungewissheit, wissen wir: Wir haben uns - und das erfüllt uns mit Dankbarkeit."

Patricia Eva Aminati spricht über die Schock-Diagnose

Eine Stunde später meldete sich die Ehefrau des Moderators selbst zu Wort. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 29-Jährige fünf Bilder, die sie im Krankenhaus zeigen – unter anderem mit Töchterchen Charly Malika.

"In den letzten Wochen haben wir uns etwas zurückgezogen - denn leider machen wir gerade eine nicht ganz leichte Zeit durch", schrieb Patricia Eva.

Daniel Aminatis Ehefrau ist traurig, weil sie sich bald ein zweites Kind gewünscht hat

Die 29-Jährige teilte auf Instagram mit, dass sie "zuversichtlich" und "positiv" ist. Ihre Pläne, bald wieder Mutter zu werden, müssen jedoch aufgrund der Diagnose erstmals auf Eis gelegt werden.

"Traurig macht mich jetzt der Gedanke, dass mein größter Wunsch - schnell nach der Geburt unserer Tochter wieder ein Kind zu bekommen - erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss."

Patricia Eva zeigt sich dennoch dankbar: "Glücklich macht mich, meinen Mann Daniel, unsere kleine Tochter Charly Malika und meine Familie an meiner Seite zu haben. Wir halten zusammen."

Um seiner Frau in dieser schweren Lebensphase beizustehen, hat Daniel Aminati seine geplante Motivations-Tournee im Mai abgesagt. Der Moderator: "Jetzt heißt es: Ärmel hochkrempeln und nach vorne schauen." Der Moderator weiter: "Ungeahnte Kräfte entwickeln wir ganz oft, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Meine Frau hat einen tollen Charakter und ist eine Kämpfernatur. Diese Situation lässt uns noch näher zusammenrücken."