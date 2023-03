Cynthia Nixon: Liebevolle Geburtstagsgrüße für Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker feiert ihren 58. Geburtstag. "Sex and the City"-Kollegin Cynthia Nixon richtet liebevolle Worte an ihre Freundin. Aktuell stehen die beiden für die zweite Staffel "And Just Like That ..." vor der Kamera.

Cynthia Nixon und Sarah Jessica Parker am Set der zweiten Staffel "And Just Like That ...".

Wie sehr die Kultserie "Sex and the City" Sarah Jessica Parker (58) und Cynthia Nixon (56) zusammengeschweißt hat, beweist Nixon mit an ihre Freundin. Parker feierte am Samstag (25. März) ihren 58. Geburtstag. "Happy Birthday an meine alte Freundin, Sarah Jessica Parker", schrieb die Schauspielerin zu einem Foto, das die beiden in ihren Rollen als Miranda und Carrie zeigt. Nixon sei froh, nach "so langer Zeit" immer noch an Parkers Seite zu stehen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Seit 25 Jahren - mit Unterbrechung - stehen Parker und Nixon gemeinsam vor der Kamera. Die beiden drehten sechs Staffeln von "Sex and the City", zwei Filme für das Franchise und die Spin-off-Serie "And Just Like That ...". Seit Oktober 2022 arbeitet der Cast an der zweiten Staffel von "And Just Like That ...". Wann diese zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert