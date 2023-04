Claus Theo Gärtner wird 80, aber Matula fühlt sich "kein bisschen alt"

Als Privatdetektiv Josef Matula wurde Claus Theo Gärtner zum Star. Das liegt nun schon viele Jahre zurück. Dass der Schauspieler bald 80 Jahre alt wird, stört ihn nicht.

Claus Theo Gärtner mit seiner Ehefrau Sarah auf einem Event in Berlin.

Viele Rollen hat er schon gespielt, insbesondere Krimifreunden wird Claus Theo Gärtner (79) aber wohl für immer in Erinnerung bleiben. Mehr als drei Jahrzehnte lang, zwischen 1981 und 2013, war der Schauspieler als Privatdetektiv Josef Matula in der ZDF-Reihe "Ein Fall für zwei" zu sehen. Nach 300 Folgen war Schluss, doch bis heute genießt Gärtners Detektiv Kultstatus.

"Es war ein großes Glück, dass ich die Serie spielen durfte", erklärt der Schauspieler, der in wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feiert, . Kontakt zu früheren Kollegen habe Gärtner heute kaum, wie er sagt - nur mit seinem Serienpartner Paul Frielinghaus (63), der "ein guter Freund" für den ehemaligen Matula-Darsteller sei.

Claus Theo Gärtner: "Ich habe überhaupt kein Problem mit der Zahl 80"

Sein Jubiläum feiert Gärtner am 19. April. "Ich habe überhaupt kein Problem mit der Zahl 80", erzählt er. Zwar habe er 60-Jährige "für steinalt" gehalten, als er selbst erst 40 Jahre alt war, doch heute fühle er sich mit 80 "kein bisschen alt". Die Liebe zu seiner Partnerin hält ihn offenbar jung.

Seit 2008 ist er mit seiner rund 36 Jahre jüngeren Ehefrau Sarah verheiratet. "Eine junge Frau zu haben, bedeutet automatisch, dass man in Kopf, Geist und Körper jung bleibt", meint Gärtner. Demnach gehen die beiden zusammen viel auf Reisen, sie hätten gerade erst einen sechswöchigen Urlaub in Neuseeland und der Südsee hinter sich.

Der Tod ist für das Paar offenbar kein Thema, auch wenn er selbst sich ab und an damit auseinandersetze, wenn etwa alte Freunde und Kollegen sterben. "Ich lebe im Hier und Jetzt, denke an die Gegenwart und an die Zukunft", sagt der Schauspieler, der von seiner Mutter, die 96 Jahre alt wurde, gute Gene geerbt habe.

Zum Geburtstag gönnt er sich eine weitere Reise mit seiner Partnerin. Im September soll es nach Kanada gehen, die Planungen laufen schon.