Chryssanthi Kavazi privat: Hat sie mit Ehemann Tom Beck Kinder?

2023 tänzelt Chryssanthi Kavazi für die RTL-Show "Let's Dance" übers Parkett. Woher kennt man sie eigentlich? Wie hat sie Ehemann Tom Beck kennengelernt und haben die beiden Kinder?

Chryssanthi Kavazi wagt sich tatsächlich vor die kritischen Augen von Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi, denn sie ist Promi-Kandidatin von "Let's Dance" 2023. Doch wie tickt sie eigentlich privat?

Karriere durch GZSZ: So wurde Chryssanthi Kavazi berühmt

Nach ihrem Schulabschluss wollte Chryssanthi Kavazi eigentlich Industriemechanikerin werden und hat sogar eine entsprechende Ausbildung absolviert. Doch dann erfüllte sie sich den Traum von der Schauspielerei – was aber nicht so einfach war, wie sie 2022 im Gespräch mit Annika Lau in " " erklärte: "Nach der Schauspielschule war erst mal Flaute! Ich bin von Casting zu Casting gehüpft und es hat nicht geklappt." Sie sei sogar so pleite gewesen, dass sie sich nicht einmal Nudeln habe kaufen können.

Ihren Durchbruch feierte Chryssanthi Kavazi 2017, als sie eine Hauptrolle in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ergatterte. Seither spielt sie, mit einer kleinen Unterbrechung von 2019 bis 2020, die Figur Laura Weber/Lehmann. Bislang war die Serien-Darstellerin in über 600 Folgen zu sehen.

Hochzeit mit Tom Beck: Wie hat Chryssanthi Kavazi ihren Ehemann kennengelernt?

Bevor die Schauspielerin bei GZSZ durchstartete, lernte sie ihren heutigen Ehemann Tom Beck kennen. Die beiden liefen sich 2015 beim Ausgehen in Köln zufällig über den Weg und verliebten sich. Drei Jahre später folgte dann die große Hochzeit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hat Chryssanthi Kavazi eigentlich Kinder?

Im November 2019 brachte Chryssanthi Kavazi ihr erstes Kind zur Welt. Wie der Sohn heißt, hat sie bislang noch nicht verraten. Auch Fotos gibt es von dem Kleinen auf Instagram kaum zu sehen, das Gesicht wird stets verborgen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance": "Ich bin mehr als ready"

Aktuell beweist sich die Schauspielerin bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Über ihre Teilnahme sagte sie vorab zu : "Tatsächlich freue ich mich aber auch sehr, mich dem Publikum mal persönlich vorzustellen, denn die meisten kennen mich bisher vor allem in meiner Rolle bei GZSZ. Ich bin mehr als ready und hab Lust an meine Grenzen zu gehen. Das wird eine tolle Erfahrung."