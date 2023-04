Christo Jivkov: "Die Passion Christi"-Darsteller ist tot

In Mel Gibsons umstrittenem Jesus-Film "Die Passion Christi" spielte er den Apostel Johannes. Nun ist Christo Jivkov an Krebs gestorben. Der bulgarische Schauspieler wurde 48 Jahre alt.

Christo Jivkov ist tot. soll der bulgarische Schauspieler am 1. April 2023 einer langen Krebserkrankung erlegen sein. Er wurde 48 Jahre alt. Bekannt wurde Jivkov vor allem durch "Die Passion Christi". In Mel Gibsons (67) umstrittener Bibelverfilmung verkörperte er 2004 Johannes, den Lieblingsjünger von Jesus.

Christo Jivkov (auch in der Schreibweise Christo Schiwkow bekannt) kam am 18. Februar 1975 in Sofia zu Welt. In der bulgarischen Hauptstadt studierte er an der Nationalen Akademie für Theater- und Filmkunst.

In Italien wurde der Bulgare zum Star

Seinen Durchbruch erlebte der Schauspieler aber in Italien. 2001 übernahm er die Hauptrolle des Giovanni de Medici in dem mehrfach preisgekrönten Film "The Profession of Arms" (internationaler Titel).

In "Die Passion Christi" spielte Jivkov als Apostel Johannes eine tragende Rolle. Auch für die nie zustande gekommene Fortsetzung war er im Gespräch. Der Bulgare spielte später in vielen europäischen Koproduktionen, etwa in "Das Haus der Lerchen" an der Seite von Moritz Bleibtreu (51).