Christina Aguilera glitzert in spektakulärer Robe

Bei einer Preisverleihung in Beverly Hills legte Sängerin Christina Aguilera in einem dunklen Paillettenkleid einen spektakulären Auftritt hin.

Christina Aguilera (42) hat sich bei den GLAAD Media Awards in Beverly Hills in einer spektakulären Robe gezeigt. Die 42-Jährige präsentierte ein funkelndes, schwarzes Paillettenkleid. Auffällig an dem schulterfreien Outfit waren die ausgestellten Ärmel und der tiefe Ausschnitt. Die lange Schleppe des Kleids sorgte für zusätzlichen Glamour.

Dazu kombinierte die Sängerin silberne Hängeohrringe und eine dazu passende Halskette. Scharlachroter Lippenstift und dunkles Augen-Make-up rundeten ihren Look ab. Ihre langen, platinblonden Haare trug sie offen und glatt frisiert.

Auch Jennifer Coolidge vor Ort

Bei den GLAAD Media Awards waren unter anderem auch "The White Lotus"-Star Jennifer Coolidge (61), Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (45) oder Filmstar Geena Davis (67) zu Gast. Seit 1990 werden bei der Preisverleihung Medien und Personen gewürdigt, die durch ihre Arbeit genaue und umfassende Darstellungen der LGBTQ-Community bieten. Zu den Ausgezeichneten zählte dieses Jahr auch Christina Aguilera. zudem die Serien "A League of Their Own", "What We Do in the Shadows" und der Film "Bros".