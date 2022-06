Christian Lindner und Freundin Franca Lehfeldt: (K)eine private Hochzeit auf Sylt

Seit 2013 ist Christian Lindner der Bundesvorsitzende der Freien Demokratischen Partei (FDP). Was ist über sein Privatleben bekannt? Hat er Kinder aus vorherigen Beziehungen? Mit seiner Freundin Franca Lehfeldt ist er seit September 2021 verlobt. Jetzt soll die Hochzeit auf Sylt stattfinden. "TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff macht sich lustig...

Christian Lindner ist seit dem 8. Dezember Finanzminister im Kabinett Scholz. Der FDP-Chef holte bei der Bundestagswahl am 26. September mit den Liberalen 11,5 Prozent der Stimmen. Wie tickt der Politiker privat?

Ehefrau, Freundin, Kinder: Was ist über das Privatleben von Christian Lindner bekannt?

2009 lernte Christian Lindner die Journalistin Dagmar Rosenfeld kennen und lieben. Die beiden heirateten zwei Jahre später, allerdings folgte 2020 die Scheidung.

Aktuell ist Christian Lindner mit der TV-Reporterin Franca Lehfeldt liiert. Der Politiker hat bislang keine Kinder. Allerdings wünscht er sich mit seiner Freundin Nachwuchs, wie er im August 2021 "Bunte" verriet: "Mein größter Wunsch an das Leben ist es nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein. Sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben."

Verlobung: Christian Lindner machte Freundin Heiratsantrag

Am 27. Oktober 2021 ließ Franca Lehfeldt über ihren damaligen Arbeitgeber RTL ausrichten, dass sie und der FDP-Chef verlobt sind und 2022 heiraten wollen. Die beiden haben sich Mitte September anlässlich von Lehfeldts Geburtstag im Kreis von Freunden und Familie verlobt. Die Hamburgerin und Lindner sind seit 2018 ein Paar.

Hochzeit von Christian Lindner: Sylt anstatt Toskana

Jetzt soll die große Hochzeit folgen. Medienberichten zufolge werde es am 7. Juli eine standesamtliche Trauung in Hamburg geben. Anschließend sollte es zur kirchlichen Zeremonie nahe der italienischen Stadt Lucca gehen. Doch offenbar wurde die Trauung in der Toskana abgesagt. Wie " " im Mai 2022 aus dem Umfeld des Paares erfahren haben will, sollen die Kosten für das Sicherheitsaufkommen prominenter Gäste wie Bundeskanzler Olaf Scholz zu hoch gewesen sein. Christian Lindner werde Franca Lehfeldt das Ja-Wort stattdessen auf Sylt geben. Das Paar hat sich dazu bislang noch nicht öffentlich geäußert.

"TV Total" lädt zur Lindner-Hochzeit in die Sansibar ein

Die Sylt-Hochzeit der beiden ist für "TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff ein gefundenes Fressen. "Wir haben jetzt das 9-Euro-Ticket. Wer fährt jetzt auch nach Sylt? Endlich ganz normale Leute. Danke Deutsche Bahn, danke Bundesregierung", so Pufpaff in der Ausgabe vom 8. Juni.

Sebastian Pufpaff enthüllt, wann und wo die Hochzeit von Franca Lehfeldt und Christian auf Sylt stattfinden soll: "Am 9. Juli! Nochmal für alle: am 9. Juli! Aber wo? In der Sansibar! Nochmal für alle: am 9. Juli auf Sylt in der Sansibar." Außerdem ruft er dazu auf, mit dem Billig-Ticket selbst auf die Insel in der Nordsee zu fahren. "Das sollten wir alle feiern. Und weil wir ein Service-Magazin sind, laden wir Sie alle ganz herzlich ein, mit dem eigenen 9-Euro-Ticket hinzureisen, um mit Christian Lindner die unvergesslichste Hochzeit aller Zeiten zu feiern. Wir sehen uns!"

Sebastian Pufpaff: Zuschauer können mit dem 9-Euro-Ticket dabei sein

Die "TV Total"-Redaktion und Produzent Stefan Raab Darin heißt es: "Auch Du kannst dabei sein. Jetzt können wirklich alle mitfeiern. Du brauchst nur das 9-Euro-Ticket, viel gute Laune und dann ganz entspannt, 20 Stunden mit dem Regionalexpress auf die Insel der Schönen und Reichen. Feiere in der Sansibar mit Stars wie Olaf Scholz und Friedrich Merz. (...) Keine Anmeldung erforderlich. Du stehst auf der Gästeliste."

"Deshalb habe ich auch in der Vergangenheit nicht über die FDP berichtet"

TV-Journalistin Franca Lehfeldt erklärte im Vorfeld, nicht über die Partei ihres Partners zu berichten: "Wir sind überglücklich. Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist es mir wichtig zu betonen, dass ich privat eigene Ansichten habe und auch als Journalistin unabhängig bin. Der transparente Umgang mit meinem Privatleben unterstreicht das. Deshalb habe ich auch in der Vergangenheit nicht über die FDP berichtet."

Lindner über Lehfeldt: "Ich liebe sie ja nicht, weil sie meiner Meinung ist"

Und Christian Lindner ergänzte: "Für mich ist völlig klar, dass Franca einen eigenen Beruf und einen eigenen Kopf unabhängig von mir hat. Ich liebe sie ja nicht, weil sie meiner Meinung ist, sondern weil sie eine eigene hat."

Kündigung bei RTL: Franca Lehfeldt wird Reporterin bei WELT

Franca Lehfeldt hat mittlerweile RTL verlassen und arbeitet beim TV-Sender WELT.

So startete Christian Lindner seine Karriere in der Politik

Christian Lindner wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren. Bereits im Alter von 16 trat er der Freien Demokratischen Partei (FDP) bei. Kurz darauf stieg er zum Landesvorsitzender der Liberalen Schüler NRW und Vorstandsmitglied der Jungen Liberalen Nordrhein-Westfalen auf.

Nach seinem Abitur studierte Christian Lindner von 1999 bis 2006 Politikwissenschaft an der Universität in Bonn. Nach elf Semestern beendete er sein Studium mit dem Abschluss Magister Artium (M.A.).

Noch während seiner Uni-Zeit verfolgte er weiterhin seine Karriere als Politiker. Für die FDP war er unter anderem als Landtagsabgeordneter, Generalsekretär, Bundestagsabgeordneter tätig und ist seit 2013 Vorsitzender.

Deshalb trat Christian Lindner nicht als FDP-Kanzlerkandidat an

Am 26. September 2021 wurde in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Christian Lindner selbst stand im Vorfeld nicht als FDP-Kanzlerkandidat bereit. Den Grund dafür hat er im Juli 2021 gegenüber " " erklärt: "Weil wir Realisten sind. [...] Für mich ist es inzwischen nahezu klar, dass der Regierungsbildungsauftrag an CDU und CSU geht." Doch so kam es nicht! Olaf Scholz (SPD) fand in einer Ampel-Koalition eine Mehrheit und ist Bundeskanzler.

"Sexist Man Alive": Christian Lindner erhält Negativ-Preis

2020 hat Christian Lindner von der Zeitschrift "Emma" eine Auszeichnung erhalten, über die er sich wohl kaum gefreut haben dürfte: "Sexist Man Alive". "Keiner ist so anzüglich wie Christian Lindner", begründeten die Verantwortlichen diese Wahl.

Auslöser für diese Auszeichnung sei die Rede des FDP-Politikers zur Verabschiedung der Generalsekretärin Linda Teuteberg gewesen. "Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich hab' mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben", sagte Christian Lindner und schob nach: "Nicht was ihr denkt."