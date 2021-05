Chris Broy zur Trennung: "Keine dritte Person, keine Manipulation"

Chris Broy hat sich zur Trennung von Eva Benetatou geäußert. Demnach war weder eine "dritte Person" im Spiel noch "Manipulation".

Reality-TV-Star Chris Broy (31) hat sich zur Trennung von seiner schwangeren Ex-Verlobten Eva Benetatou (29) geäußert, nachdem die Spekulationen um den Trennungsgrund auf den diversen Social-Media-Kanälen offenbar nicht enden wollen. "Ihr könnt euch vorstellen, dass die Gründe zu einer Trennung nicht einfach so über Nacht passieren", beginnt Broy seine .

"Diese Spekulationen, dass irgendwelche dritten Personen was damit zu tun haben. Ja, ich war lange weg. Ja, ich war in Thailand. Aber ich wurde da weder manipuliert, noch habe ich mich neu verliebt. Leute, bitte hört auf damit", . Zum Schluss betont er, was er schon bei Bekanntwerden der Trennung gesagt hatte: "Die ganze Trennung ist eine Sache zwischen Eva und mir und die wird auch weiterhin privat bleiben", so Chris Broy.

Ist das Evas Antwort?

Kurz danach postete Eva Benetatou einen Spruch auf ihrem Insta-Account: "Some people really be like: "'Sorry, I ruined your life and broke your heart, but can we still be friends?'" (Dt. "Manche Leute sind wirklich so: "'Sorry, ich habe dein Leben ruiniert und dein Herz gebrochen, aber können wir trotzdem Freunde sein?'") - Darüber hat sie ein "NEVER." (Dt. "NIEMALS.") eingefügt. Ob das ihre Replik auf die jüngsten Stories von ihrem Ex ist, ließ sie offen.

"Das Sommerhaus der Stars" machte Eva und Chris bekannt

Eva Benetatou und Chris Broy wurden als Teilnehmer der TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" (RTL) im vergangenen Jahr einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Die Show hatte unter anderem heftige Debatten um Mobbing ausgelöst, in deren Zentrum Eva stand. Als Ex-Teilnehmerin der Datingshow "Der Bachelor" (2019) war sie im "Sommerhaus" erneut auf den damaligen Rosenkavalier Andrej Mangold (34) getroffen, was für viele Konflikte sorgte. Chris hatte damals eisern zu seiner Freundin gehalten.

Im Februar gaben Eva und Chris die Schwangerschaft bekannt. Wenig später flog er alleine nach Thailand, um an der zweiten Staffel der - unter anderem mit Andrej Mangold - teilzunehmen. Seit Chris nach Deutschland zurückgekehrt sei, habe er sich "emotional verändert" und eine "räumliche Trennung" gewollt und "die haben wir jetzt", erzählte Eva dann Ende April unter Tränen auf Instagram und gab damit die Trennung bekannt. Seither wird über den Grund spekuliert...