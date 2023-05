Chiara Ferragni feiert Geburtstag, Fedez den Jahrestag der Verlobung

Influencerin Chiara Ferragni feiert ihren 36. Geburtstag. Zu Kinderfotos von sich schreibt sie: "Ich versuche, dieses Mädchen von 1987 stolz zu machen." Außerdem postet die Italienerin bunte Geburtstagsgemälde ihrer beiden Kinder. Doch Ehemann Fedez erinnert an etwas ganz anderes.

Chiara Ferragni feiert am Sonntag (7. Mai) ihren 36. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte die Lifestyle-Influencerin und Unternehmerin Fotos von sich bei eigenen früheren Kindergeburtstagen auf Instagram. ist sie als kleiner Rotblondschopf hinter den jeweiligen Geburtstagskuchen zu sehen. Dazu lässt sie ihre 29,2 Millionen Followerinnen und Follower wissen: "Ich versuche, dieses Mädchen von 1987 stolz zu machen."

Doch die Mode- und Beauty-Bloggerin ist nicht nur erfolgreiche Geschäftsfrau, sie ist auch Ehefrau und zweifache Mutter. Was ihre Kinder, Leone und Vittoria, ihr geschenkt haben, zeigt sie ebenfalls auf Social Media: Beide haben ihr je ein buntes Bild gemacht. Bei seinem ist ein Regenbogen zu erkennen, auf dem von ihrer Tochter ein bunter Farbmix. In Gold und Silber hat ein Erwachsener jeweils "Auguri Mamma. Ti Amo" (Dt. "Alles Gute, Mama. Ich liebe dich") über die Farbenpracht geschrieben.

Liebevolle Zeilen in Erinnerung an die Verlobung

Chiara Ferragni und der italienische Rapper Fedez (33) sind seit 2018 verheiratet. 2018 und 2021 kamen ihr Sohn und ihre Tochter zur Welt. Im Mai 2017 hatten sich die beiden verlobt. Daran erinnert der Sänger in seinem Post anlässlich ihres Geburtstages.

Zu zwei Schweiz-Weiß-Fotos, die bei der Verlobung entstanden, schreibt er am Sonntagmittag: "Sechs Jahre sind seit jenem Tag in der Arena von Verona vergangen, das Leben hat unauslöschliche und unbezahlbare Momente für uns bereitgehalten, zwei Kinder, die unser Dasein mit Liebe gefüllt haben, aber auch mit Herausforderungen und Hindernissen, die ich ohne dich an meiner Seite sicher nicht in gleicher Weise hätte bewältigen können. Du warst und wirst immer meine Rettung sein", lässt er sie und seine 14,7 Millionen Followerinnen und Follower wissen. Chiara Ferragnis Kommentar: drei funkelnde rote Herzchen.