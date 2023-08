Charlize Theron dementiert ein Facelifting

In einem Interview hat Hollywood-Star Charlize Theron ein Facelifting dementiert. Sie betonte, dass sie ganz natürlich älter werde. Bestimmte Rollen will sie aber mit 48 Jahren nicht mehr annehmen.

Schauspielerin Charlize Theron (48) wehrt sich gegen Gerüchte, sie habe ein Facelifting machen lassen. : "Mein Gesicht verändert sich und ich liebe es, dass sich mein Gesicht verändert und altert."

"Ich verachte dieses Konzept"

Viele Menschen dächten jedoch, dass sie ein Facelift bekommen habe, und fragten sich: "Was hat sie mit ihrem Gesicht gemacht?" Sie antworte darauf: "Ich werde einfach älter! Das bedeutet nicht, dass ich mich einer schlechten plastischen Operation unterzogen habe. Das ist einfach das, was passiert."

Die dreifache Oscar-Preisträgerin kritisierte auch die Doppelmoral zwischen Männern und Frauen bei dem Thema Altern. "Ich habe immer Probleme damit gehabt, dass Männer wie ein guter Wein altern und Frauen wie Schnittblumen. Ich verachte dieses Konzept und möchte dagegen ankämpfen". Sie finde aber auch, "dass Frauen so altern sollten, wie es sich für sie richtig anfühlt". Es müsste allgemein "etwas mehr Einfühlungsvermögen gegenüber der Art und Weise" an den Tag gelegt werden, "wie wir alle unsere Reise durchlaufen".

Sie will nie wieder für eine Rolle zunehmen

Aufgrund ihres Alters werde sie aber einige Rollen nicht mehr annehmen, erklärte die 48-Jährige. "Ich werde nie wieder einen Film machen und sagen: 'Ja, ich werde 40 Pfund zunehmen.' Ich werde es nie wieder tun, weil man es nicht einfach ausziehen kann."

Als sie den Film "Monster" (2003) gedreht habe, sei sie 27 gewesen. Sie habe damals quasi über Nacht ihre 30 für den Film aufgefutterten Pfunde wieder abgenommen. "Ich habe drei Mahlzeiten weggelassen und hatte wieder mein Normalgewicht."

Als sie dann im Alter von 43 Jahren "Tully" drehte und dafür erneut stark zunehmen musste, sei ihr das anschließende Abspecken nicht mehr so leichtgefallen. "Ich erinnere mich, dass ich nach einem Jahr, in dem ich versuchte, abzunehmen, meinen Arzt anrief und sagte: 'Ich glaube, ich sterbe, weil ich dieses Gewicht nicht verlieren kann.'" Er habe ihr dann erörtert, dass ihr Stoffwechsel mit über 40 nicht mehr so sei wie früher. "Das will niemand hören."