Charles' Krönung: Meghan schrieb Charles nach TV-Interview einen Brief

König Charles und Königsgemahlin Camilla werden am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt. Royals aus anderen Königshäusern und hochrangige Gäste aus aller Welt werden erwartet. Alle Neuigkeiten rund um die glamouröse Zeremonie lesen Sie im AZ-Newsblog.

Die meisten Royal-Fans werden lediglich Queen Elizabeth als Monarchin von Großbritannien kennen, immerhin saß sie 70 Jahre auf dem Thron. Nach ihrem Tod im September 2022 ist nun ihr ältester Sohn Charles König. Die feierliche Krönung des neuen Regenten findet am 6. Mai 2023 statt, die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange. In unserem Newsblog zu den royalen Feierlichkeiten finden Sie die aktuellen Entwicklungen rund um die Krönungsfeierlichkeiten.

Krönungs-News vom 22. April

+++ Kurz vor Krönung kommt raus: Meghan schrieb Charles einen Brief +++

Prinz Harry und Herzogin Meghan gaben Oprah Winfrey 2021 ein Interview, in dem Meghan behauptete, dass es innerhalb der Royal Family Bedenken bezüglich Archies Hautfarbe gab. Meghan offenbarte ihre Besorgnis darüber in einem Brief an König Charles III., in dem sie die Identität der betroffenen Person preisgab.

+++ Insider berichtet: Prinz Harry kämpfte "verzweifelt" um UK-Besuch zur Krönung +++

Lange Zeit war unklar, ob Prinz Harry der Krönung seines Vaters König Charles beiwohnen wird. Nur wenige Wochen vor der feierlichen Zeremonie sagte der Exil-Royal dann doch überraschend zu. Wie ein Insider jetzt berichtet, wollte er unbedingt nach Großbritannien reisen und war deshalb sogar "verzweifelt".

"Harry wollte unbedingt zur Krönung zurückkommen und Zeit mit seiner Familie verbringen", sagt die anonyme Quelle gegenüber " ". Prinz Harry leide an Heimweh und wolle die Querelen mit Charles und William endlich beseitigen. Offenbar gab es vor der finalen Zusage sogar ein klärendes Telefongespräch mit seinem Vater.

Krönungs-News vom 21. April

+++ Sohn von Camilla: Meine Mutter war nicht hinter der Krone her +++

Tom Parker Bowles, Sohn von Königsgemahlin Camilla, hat seine Mutter gegen Vorwürfe verteidigt, sie habe es schon immer auf die Krone abgesehen. "Ich kümmere mich nicht darum, was irgendjemand sagt, sie hat es nicht darauf abgesehen. Sie hat den Menschen geheiratet, den sie liebt", sagte er im "News Agents"-Podcast. Wen er mit "irgendjemand" meinte, sagte er nicht. Er dürfte aber nicht zuletzt auf Prinz Harry angespielt haben.

+++ Was hatte Prinz Harry eigentlich Königin Camilla vorgeworfen? +++

Prinz Harry hatte in seiner im Januar veröffentlichten Autobiografie "Spare" (zu Deutsch "Reserve") seine Stiefmutter Camilla stark kritisiert. Unter anderem hatte Harry ihr vorgeworfen, Informationen über andere Royals an die Presse gegeben zu haben, um selbst in einem besseren Licht dazustehen. Zudem bezeichnete er sie als "gefährlich" und warf ihr vor, die Heirat mit seinem Vater König Charles III. und ihre eigene Krönung zur Königin von langer Hand geplant zu haben. Erst kürzlich hatte der Palast mitgeteilt, dass Camilla nach der Krönung nur noch als Königin Camilla, statt als Königsgemahlin bezeichnet werden soll.

Krönungs-News vom 20. April

+++ Prinz Harry hetzte gegen Stiefmutter Camilla +++

Prinz Harry hat seit der Beerdigung von Queen Elizabeth (†96) Camilla nicht mehr gesehen. Ausgerechnet bei ihrer Krönung zur Königin wird er auf die Ehefrau seines Vaters treffen. In seinen Memoiren beschrieb Harry, wie er und William Charles "angefleht" hätten, "die andere Frau" nicht zu heiraten. "Ich erinnere mich, dass ich überlegte, ob (...) sie wie all die bösen Stiefmütter in den Geschichten sein würde." Und auch in einer Doku wütete Harry: "Camilla ist gefährlich und würde über Leichen gehen."

"Natürlich hat sie das gestört, natürlich tut es weh", sagt jetzt Camillas Vertraute Lady Lansdowne in der "Sunday Times". Und weiter: "Sie lässt das nicht an sich ran. Ihre Philosophie ist immer: ‚Kein großes Ding daraus machen und es wird sich beruhigen – je weniger man sagt, desto schneller ist es repariert.‘"

+++ Royaler Gegenwind: Proteste gegen König Charles geplant +++

Pünktlich zur Krönung machen sich jetzt auch die Gegner der britischen Monarchie mobil. Britischen Medien zufolge wollen sich die Widersacher zur feierlichen Zeremonie öffentlich Gehör verschaffen. "Es wird die größte Protestaktion sein, die wir je gemacht haben – aber nicht die letzte", sagt Graham Smith, der Chef der Anti-Monarchie-Organisation Republic, gegenüber "Mirror". Es werden über 1.300 Menschen zum Protest am 6. Mai in London erwartet.

+++ Keine Einladung für Sarah Ferguson: So wird sie trotzdem Teil der Krönung +++

Mit der Scheidung von Prinz Andrew ist Sarah Ferguson, besser bekannt als "Fergie", seit Jahren kein Teil der royalen Familie mehr. Daher wurde sie auch nicht zur Krönung ihres ehemaligen Schwagers König Charles am 6. Mai eingeladen. Allerdings darf die 63-Jährige einen Tag später beim großen Krönungskonzert auf Schloss Windsor erscheinen.

Krönungs-News vom 19. April

+++ Gemeinsames Bild mit Meghan und Kate: König Charles zeigt sich versöhnlich +++

Auch wenn das Verhältnis zu Herzogin Meghan angespannt sein soll, hat König Charles seine Schwiegertochter im offiziellen Krönungsprogramm des Buckingham Palastes mit einem Foto bedacht. Darauf sind unter anderem auch Prinz Harry, Prinz William, Herzogin Kate und deren Kinder zu sehen.

Das Familienfoto wurde zum 70. Geburtstag von Charles veröffentlicht © dpa/Chris Jackson

Krönungs-News vom 17. April

+++ Wird Charles' Krönung ein Desaster? Experten sprechen von Pannen-Show +++

In wenigen Wochen wird die feierliche Krönung stattfinden, doch offenbar läuft bislang nicht alles rund. Die Planung soll vorab von Absagen, familiären Differenzen und mauem Interesse in der britischen Gesellschaft geprägt sein. Einer Umfrage zufolge zeigen sich die meisten Briten von dem Großereignis eher unbeeindruckt.

Krönungs-News vom 12. April

+++ Überraschende Zusage: Prinz Harry erscheint zur Krönung von Charles +++

Es war ein langes Hin und Her, das sich Prinz Harry und Herzogin Meghan mit dem Palast lieferten. Das Paar ließ die Familie lange darüber im Dunkeln, ob es zur Krönung erscheinen wird, ließ sogar die Deadline für eine Zusage verstreichen. Doch der jüngste Sohn von König Charles hat nun doch offiziell seine Teilnahme an der Zeremonie bestätigt. Allerdings wird er ohne Ehefrau und Kinder erscheinen. Neben den britischen Royals werden auch Gäste aus aller Welt erwartet.

Prinz Harry (l), Herzog von Sussex, nimmt an der Krönungszeremonie seines Vaters teil. © Victoria Jones/PA Wire/dpa

Krönungs-News vom 11. April

+++ Outfit zur Krönung: Für die royale Familie gilt strenger Dresscode +++

Dass die Mitglieder der königlichen Familie nicht unbedingt in Freizeitkleidung zur Krönung erscheinen sollten, dürfte wohl allgemein bekannt sein. Dabei wäre es sehr spannend zu sehen, was passieren würde, wenn Prinz William mit Familie in Jogginghose auftauchen würde. Für einen Fauxpas sorgte erst kürzlich Prinzessin Kate, die zur Ostermesse mit roten Fingernägeln erschien – ein klarer Bruch mit dem Styling-Protokoll. Hier lesen Sie, worauf die Royals bei ihrer Garderobe achten müssen.

Krönungs-News vom 06. April

+++ Meghans Gesicht soll bei Charles' Krönung verdeckt werden +++

Sollte Herzogin Meghan tatsächlich an der Krönungszeremonie teilnehmen, will der Palast ihren Auftritt offenbar möglichst klein halten. Ein Insider enthüllte, dass der Ehefrau von Prinz Harry zwar ein Platz in der ersten Reihe freigehalten werde, allerdings soll sich dieser in einem für Kameras toten Winkel befinden. Auch Königshaus-Kennerin Charlotte Gräfin von Oeynhausen hat von diesem angeblichen Plan gehört und sagt zur AZ: "Der Plan oder das Gerücht, dass Meghans Gesicht durch eine Säule verdeckt werden soll, ist natürlich wieder in aller Munde. Wir wissen ja bereits aus der Vergangenheit, dass Meghan schon einmal einen 'etwas schlechteren Platz' hatte."

Krönungs-News vom 05. April

+++ Unkönigliche Camilla: Im Hotel Adlon zeigt die Königin ihre uncharmante Seite +++

Für ihren ersten Deutschlandbesuch als Königspaar hatten Charles und Camilla im Berliner Hotel Adlon eingecheckt. Vor den Kameras der Weltpresse wurde nett gelächelt und dem Volk zugewinkt, doch abseits der Öffentlichkeit kam eine etwas unkönigliche Seite zum Vorschein – zumindest bei Camilla. Prinz Frederic von Anhalt war ebenfalls vor Ort und erlebte die Königin hinter den Kulissen. Zur AZ sagte er: "Bei der Hotel-Ankunft kam sie mit Buckel und mit gesenkten Kopf. Ich habe mich fremdgeschämt. Da war kein Strahlen, kein Esprit. Camilla grüßte auch nicht die anderen Hotelgäste, die in der Lobby extra gewartet hatten. Keine schöne Geste."

Königin Camilla auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor © imago/PPE

+++ Besondere Rolle: Prinz George wird als Ehrenpage dienen +++

Wie der Buckingham Palast mitteilte, wird Prinz George an der Krönungszeremonie aktiv teilnehmen. Der Enkel von König Charles darf als einer von insgesamt acht männlichen Ehrenpagen dem Königspaar als Hilfestellungen dienen. Darauf sind Prinz William und Prinzessin Kate bestimmt mächtig stolz.