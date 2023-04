Ablauf der Krönung von König Charles: Was ist über die Zeremonie bekannt?

Seit dem 8. September 2022 ist Charles König von Großbritannien. Die offizielle Krönung findet jedoch erst in wenigen Tagen statt. Wie ist der Ablauf und was ist über die Zeremonie bekannt?

Mit dem Tod der Queen am 8. September ist nach einer unfassbaren Rekord-Regentschaft von 70 Jahren und 214 Tagen eine Zeitenwende angebrochen. Ihr ältester Sohn Charles ist jetzt König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Der 73-Jährige trägt seither den Titel Seine Majestät, König Charles III.

König Charles besteigt den Thron

Charles wurde einen Tag nach dem Ableben der Queen um 10 Uhr als neuer König ausgerufen. Seine Inthronisierung hat das Codewort: "Spring Tide" (Springflut). Er versprach, sein Leben lang für die Krone Dienst zu leisten. Zu diesem Vorgang wurde eine Proklamation verlesen und ein Schwur geleistet. In wenigen Tagen finden nun die Feierlichkeiten zur Krönung statt. Die AZ hat den Ablauf der Zeremonie mal unter die Lupe genommen.

Alle Infos zum Ablauf von Charles' Krönung im Überblick

Datum der Krönung von König Charles: Wann findet die Zeremonie statt?

Am 6. Mai wird sich Großbritannien wohl im Ausnahmezustand befinden, denn an diesem Tag findet die feierliche Krönung von König Charles III. statt. Zwar ist der 74-Jährige bereits seit dem Tod seiner geliebten Mutter, Queen Elizabeth, offiziell König, doch erst jetzt wird die traditionelle Zeremonie stattfinden. Das hat auch einen simplen Grund: Zum einen braucht es eine längere Vorbereitung, ein derartiges Großevent entsprechend zu planen. Zum anderen wollte man der Familie und auch dem Volk Zeit zur Trauer geben.

Eine Krönung ist übrigens nicht erforderlich, um König zu werden. Edward VIII. regierte 1936 als König, ohne jemals gekrönt worden zu sein. Elizabeth II. war seit dem Tod ihres Vaters, König George VI., am 6. Februar 1952 die Königin, sie wurde aber erst 16 Monate später am 2. Juni 1953 gekrönt.

Zeitplan für die Krönung: Wann passiert was?

Der zeitliche Ablauf für die Krönung ist bereits gesetzt. Um 12 Uhr (deutsche Zeit 11 Uhr) sollen König Charles und seine Ehefrau Camilla in der Westminster Abbey eintreffen, nachdem sie mit einer Kutsche vom Buckingham Palast durch die Stadt gefahren sind. Der britische Monarch präsentiert sich kurz dem Volk, bevor er in die Kirche tritt und der Gottesdienst zu seinen Ehren beginnt.

Um Punkt 13 Uhr wird König Charles gekrönt. Sobald er die Krone auf seinem Haupt trägt, rufen die Gäste in der Kirche "Gott schütze den König". Anschließend wird auch Camilla gekrönt. Nach zwei Stunden soll die Zeremonie vorbei sein und das königliche Paar sich der Öffentlichkeit präsentieren. Es folgt eine Kutschfahrt zurück in den Buckingham Palast, wo die royale Familie (mit Ausnahme von Prinz Harry) auf den Balkon treten wird.

Zeitlicher Ablauf am Krönungstag: Gottesdienst, Krönung, Auftritt auf dem Balkon

11.27 Uhr: Charles und Camilla fahren mit der Kutsche vom Buckingham Palast zur Westminster Abbey

12.00 Uhr: Charles und Camilla betreten Westminster Abbey, Beginn des zweistündigen Gottesdienst

13.00 Uhr: Krönung von König Charles

14.00 Uhr: Prozession zurück zum Buckingham Palast

15.15 Uhr: König Charles und Königin Camilla präsentieren sich dem Volk auf dem Balkon

Wer krönt Charles zum König?

Traditionell führt der Erzbischof von Canterbury, das geistliche Oberhaupt der Kirche von England, durch den Gottesdienst und setzt Charles III. die Krone auf. Seit Wilhelm dem Eroberer 1066 ist dieser Akt beinahe unverändert. Zwar hat Charles den Ablauf entschlackt, aber die Salbung mit geweihtem Öl und die Krönung selbst sind als Kernelemente weiterhin enthalten.

Welche Kronen werden Charles und Camilla tragen?

Für das Königspaar werden keine neuen Kronen angefertigt, Charles und Camilla werden Schmuckstücke aus der Familie auftragen. Für den König gibt es die Edwardskrone, für seine Ehefrau die Krone von Queen Mary. Es ist das erste Mal, dass für eine Königsgemahlin eine bereits existierende Krone genutzt und keine neue angefertigt wird.

Charles wird die Edwardskrone lediglich zur Krönung tragen, danach wird sie wieder im Tower of London sicher aufbewahrt.

Welche Musik wird zur Krönung gespielt?

Wie der Palast mitteilt, hat Charles zwölf Musikstücke in Auftrag gegeben. Unter anderem wird eine Hymne von Komponist Andrew Lloyd Webber gespielt. Zu Ehren seines verstorbenen Vaters will der König ein griechisch-orthodoxes Kirchenstück spielen lassen, denn Prinz Philip hatte auch griechische Wurzeln.

Party und Konzert zu Ehren von Charles: Welche Top-Acts treten auf

Mit der Krönung am 6. Mai ist die feierliche Veranstaltung noch nicht zu Ende. Das historische Ereignis soll drei Tage gefeiert werden, weshalb es am 8. Mai (Montag) einen extra Feiertag geben wird. Der Sonntag beginnt für das Volk mit einem "Big Lunch", es finden im ganzen Land Straßenfeste und Tee-Partys statt. Am Abend werden internationale Musik-Acts wie Katy Perry, Take That und Lionel Richie zu einem Konzert auf Schloss Windsor erwartet. Zum Montag ist die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen.